Оппозиционно настроенные россияне негодуют: "Мы так надеялись на Байдена, так тихо дышали, дабы не спугнуть удачу, а этот дедушка ввел совсем не то, не так и не туда! Напугался Искандеров, редиска американская!.." То есть, россияне, до смерти напуганные чекистскими репрессиями, весь этот сатанинский ад внутри страны не строили, это сделал кто-то другой, и теперь содержимое Авгиевых конюшен должен разгребать американский дедушка Джо. Задумано красиво, но нет.

Никакие Байден или Меркель с Макроном вам вождей менять не будут – тем более при фактической поддержке Путина большинством населения России. Если нация сошла с ума и жаждет войны – она эту войну получит во всех её проявлениях – с говном, гноем, кровищей и кишками. Как? Ей рассказывали, что война – это красиво? Что это – героизм, полосатые ленточки и бодрый марш под звуки победного салюта? Так уже думала одна нация в XX веке. Закончилось все десятками миллионов трупов и европейскими руинами. И никакие Черчилль с Рузвельтом не спасли.

Всё имеет свою цену, и оплачивать этот счет придется всем. Украинцам – за то, что поверили умиротворяющей риторике (дескать, "надо просто перестать стрелять"), европейцам – за свадебные танцы Карин Кнайсль и крепкую дружбу Шрёдера, за эротические вечера с Берлускони и сальные анекдоты в кругу фрау Меркель; за Сочинскую Олимпиаду после Грузии и Мундиаль после Крыма; американцам – за бесконечные "перезагрузки" и заглядывания в глаза в поисках фашистской души, томящейся в тайных застенках чекистского организма. И, конечно, россиянам – у них счет будет особый, расширенный, по всем историческим пунктам.

"Вставание с колен" начиналось с перешагивания через руины Чечни с десятками тысяч трупов под визги пьяного Буданова. Помните, как, приподнявшись на воровстве и постреляв друг в друга в процессе криминального передела территорий, победившая отморозь пришкондыбала в Кремль и принялась наводить свои порядки там. Для того, чтобы убедить уходящую непросыхающую натуру в серьезности своих намерений, фашизеющей братве пришлось даже взрывать дома со спящими людьми, после чего – вторично утюжить многострадальных чеченцев. А потом – понеслась душа по кочкам с кровавыми остановками в Норд-Осте да Беслане, от одной спецоперации к другой. И чем больше росла гора трупов – тем величественнее становился восседающий на ней крысо-ящер. К своему "годзилльному" возвращению в 2012-м он уже понял, что уходить нельзя даже на короткую пересменку с плюшевой прокладкой, имитация сменяемости "не канает", нужно держать власть самому и всем рулить лично, не доверяя никому. Последняя попытка гражданского общества заявить о себе в 2012-м была жестко подавлена, а протест был технично перемещен из психологической сферы действия и сопротивления в пассивную сферу фиксации и созерцания. Как думаете, зачем НТВшник Пивоваров создавал проект "Срок", а Габрелянов – свой пахучий Live-News? – именно для того, чтобы возмущенные граждане превратились в снимающих видосики блогеров. У чекистов получилось инфицировать общество бациллой инфантилизма – сделать то, чего не удалось добиться бездарному Януковичу, которого активные украинцы размазали тонким слоем дерьма до самого Ростова. Именно за эту дерзость Путин и взъярился на украинский народ, который оказался пассионарным, ответственным и зрелым, в отличие от хваленого русского народа, отдавшегося на милость банде победителей и по холопьи вставшего раком. Захват Крыма – только первая часть мести бункерного Монте-Кристо. Вторая – поглощение территорий бандитских ДНР и ЛНР. А третья – создание Новороссии от Донецка до Одессы, со срочным решением проблемы подачи воды в оккупированный Крым. И без войны здесь объективно не обойтись, потому что, если на захват Донбасского анклава Европа и США еще могут корчить мину пресвятой озабоченности, то на открытую войну с Украиной придется отвечать совсем иначе.

Сегодняшнее балансирование Байдена на тонкой дощечке политесов, скорее всего, не сработает. Пациент Путин собрал свою милитаристскую "шойгу" на границе с Украиной не для психической атаки, а для настоящей – с наступательной высадкой десанта и марш-броском бронетехники. Дела внутри страны настолько плохи, что перебить недовольство тотальными провалами во всех сферах жизни можно только войной. "Кто там смеет критиковать вождя в военное время? Всем заткнуться и затянуть пояса! – после победы разберемся!" - вот лейтмотив, который скоро озвучат все ястребиные и либеральные попугаи. Деды воевали – внуки довоёвывали, потому что отцы оказались непутевыми пропойцами, в пылу миротворческой пьянки "просравшими" СССР. И теперь внуки решили исправить последствия "величайшей геополитической катастрофы", "насрав СССР взад" - благо, путинский сортир можно использовать как базу для столь интимного творчества. Понятно, что сей процесс обещает много специфических звуков и запахов, дабы отпугивать непрошенных гостей, которые будут стучаться в целях ассинизации помещения или психиатрической помощи. Но всё население сортира одичало уже настолько, что попросту не в состоянии адекватно реагировать на визитеров с их попытками вывести пациентов из буйного состояния. Поэтому – хочет того профессура или нет – но придется ей выламывать дверь и снимать с золотого имперского унитаза победобесного засранца. Он будет кусаться, ругаться матом, истерить и разбрызгивать вокруг себя пахучие продукты жизнедеятельности, но лучше один раз запачкаться и нейтрализовать буйного навсегда, нежели потом наслаждаться видом вселенских руин.

Игры с говном кончаются холерой – вот истина, которую нужно перевести на все языки мира и заставить выучить всех политиков. Пока этот великий диарейщик всю планету не засрал.

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