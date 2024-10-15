'Дагестан сделает то, что не смогла Чечня': Ахмад Ахмедов спрогнозировал, что развал России начнется с Кавказа

Президент Конгресса народов Дагестана в Украине, воевавший в составе ВСУ, Ахмад Ахмедов считает, что у Дагестана есть все шансы начать развал Российской Федерации. РФ не способна защитить свою Курскую область, а на границу с Украиной стягивает танки 1970-х годов.

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В программе Валерия Савчука "Разные люди" Ахмедов отметил, что Россия "уже не та, что во времена чеченских войн", и потребуется не больше трех дней, "чтобы России в Дагестане не стало".

Ахмедов подчеркнул, что считает целью своей жизни деоккупацию Дагестана.

"После первого взрыва, после первого налета на российские воинские части на территорию Дагестана они в течение трех дней исчезнут из этого региона. Мы знаем, насколько русский человек труслив, насколько слаб этот оккупант, мы знаем их нутро не понаслышке", – сказал он.

Такой сценарий станет реальным, когда в Дагестане сформируется достаточное количество диверсионных групп и когда силы сопротивления будут снабжены вооружением и техникой. РФ, по его словам, уже не является сильной страной, поскольку слишком много сил потеряла во время вторжения в Украину.

Кремлю уже настолько не хватает пушечного мяса, что он берет африканцев из бедных стран и заставляет их воевать на своей стороне в войне. Так что Дагестан россиянам не удержать, уверен Ахмедов.

Он констатировал, что в Чечне не получилось выгнать россиян, поскольку российская пропаганда так работала, что все считали чеченцев террористами, которые рубят головы и убивают женщин в роддомах. Более того, чеченцев никто не поддержал, поскольку считали, что это "внутренний вопрос России".

Войска РФ "разгладили" территории Чечни так называемыми ковровыми бомбардировками, в результате чего погибла 1/3 часть населения республики.

"Посмотрите, что сегодня в России, какие танки затягивает Россия на территории Украины – 1970-х годов. Они Курскую область не могут защитить. Если бы у Украины было еще пару десятитысячных корпусов, поверьте мне, не только Курская область, там можно было достаточно обширную территорию Российской Федерации отрезать, спокойно украинцы могли дойти до Краснодара, Сочи", – сказал Ахмедов.

Как сообщал OBOZ.UA, известная журналистка Энн Эпплбаум сказала, что Россия, продолжающая вести войну против Украины, также успевает консультировать группировку ХАМАС в агрессии против Израиля и помогать Ирану в ходе ядерной программы. Однако внутри Россия – умирающая страна и рано или поздно ее ждет серьезный кризис.

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