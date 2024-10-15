'Россия – умирающая страна': известная журналистка объяснила, почему Украина до сих пор не победила в войне

Страна-агрессор Россия, которая продолжает вести войну против Украины, также успевает консультировать группировку ХАМАС в агрессии против Израиля и помогать Ирану в ходе ядерной программы. Однако внутри Россия – умирающая страна и рано или поздно ее ждет серьезный кризис.

Видео дня

Об этом сказала известная журналистка и историк Энн Эпплбаум в интервью Welt. По ее словам, кризис в РФ наступит не зависимо от того, кто будет ее лидером.

"Умирающая страна, которая в корне нестабильна. Мы не только не знаем, кто будет следующим лидером, мы даже не знаем, кто его выберет. Поэтому, когда бы ни произошли изменения в верхах, по какой бы причине это ни случилось, наступит кризис", – считает журналистка.

Эпплбаум убеждена, что главной целью российского диктатора Путина является то, что поражение Украины может изменить власть в Европе и мире. Это на данный момент одна из самых больших угроз.

"Наша вера в то, что Украина не может победить, является причиной того, почему она до сих пор не победила", – подчеркнула она.

Также журналистка отметила, что Иран в своем противостоянии з Израилем хочет воспользоваться моментом, пока Соединенные Штаты и Европа будут слишком заняты войной в Украине.

В то же время дипломатическое и военное влияние Европы на ситуацию на Ближнем Востоке ограничено, поэтому европейским лидерам стоит сосредоточиться на противостоянии с РФ и не позволить стране победить в войне с Украиной. Победить союзника Ирана необходимо и для того, чтобы ослабить мощь "автократического альянса".

Как сообщал OBOZ.UA, на следующей неделе министры обороны НАТО соберутся для обсуждения новой стратегии отношений с Россией. Этот вопрос стал еще более актуальным из-за войны в Украине, которая существенно обострила отношения между Альянсом и Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!