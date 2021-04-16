Дачу Путина с криокамерами и грязелечебницей на Валдае показали в новом расследовании. Видео

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального показал роскошную государственную дачу президента РФ Владимира Путина на Валдае (Новгородская область).

Как говорится в расследовании, опубликованном на сайте Навального, участок 150 гектаров – это земля на северной части острова. На ней стоят технические здания – склады, гаражи, ангары и небольшие гостевые домики. Земля официально принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании у Федеральной службы охраны (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Официальная часть резиденции Путина navalny.com

А вот южная часть острова, 100 га между двумя озерами Ужин и Валдай, принадлежит бизнесмену, "главному путинскому кошельку" Юрию Ковальчуку.

"На этой части на самом деле и располагается резиденция – дача, бани, другие постройки для развлечения и отдыха. И фокус заключается в том, что Ковальчук, один из самых богатых людей в России, сдает эту часть полуострова в аренду Управлению делами президента", – отмечает ФБК.

Часть дачи Путина для развлечений navalny.com

По информации Фонда, главный дом резиденции достаточно скромный, но его очень тщательно прячут.

"Четырехэтажный особнячок, 3500 квадратных метров. Балкончики, террасы, парадная лестница с фонтаном… На берегу стоит китайский павильон. Это такой гостевой домик… Еще есть классные избушки, бани, беседки, здания ресторана, отдельно пивного ресторана. Есть детская площадка с огромным желто-голубым солнышком и горками", – описывают дачу расследователи.

Главный дом резиденции Путина navalny.com

Четырехэтажный особняк на 3500 квадратных метров navalny.com

Китайский павильон на берегу navalny.com

Это домик для гостей navalny.com

Имеются избушки, бани, беседки navalny.com

Избушка на территории резиденции Путина navalny.com

Есть здания ресторана и отдельно пивного ресторана navalny.com

Детская площадка с огромным желто-голубым солнышком и горками navalny.com

Также у Путина имеется собственная церковь. На сайте РПЦ упоминается, что ее название "Владимирская".

У Путина имеется собственная церковь navalny.com

Название церкви – "Владимирская" navalny.com

"В 350 метрах от основного дома притаился главный валдайский секрет Путина, храм его аскезы. Дом, который в два раза больше, чем сама резиденция. Почти 7000 квадратных метров. 3 этажа, из которых два под землей", – идет речь в материале.

СПА-комплекс Путина navalny.com

Это 3 этажа, из которых два под землей navalny.com

Это СПА-комплекс, который тоже арендует УДП. Там есть криокамера, массажные ванны, лимфопресс, грязелечение, солярий, кабинеты косметолога и стоматолога, а также флоат-бассейн.

Есть криокамера, массажные ванны, лимфопресс, грязелечение navalny.com

"Флоат-бассейн – это такая большая ванна или капсула, наполненная очень соленой водой, то есть ты в ней лежишь и как бы паришь на поверхности, как в невесомости. Все мышцы расслабляются, ты погружаешься в медитативное состояние", – поясняют у Навального.

Также присутствует флоат-бассейн navalny.com

В другом крыле 25-метровый бассейн, окруженный контрастными купелями.

Отдельно расположен массажный блок. Здесь установлен подиум для тайского массажа и массажное кресло, которое освещает специальная инфракрасная лампа (только это одно кресло якобы стоит больше полумиллиона рублей). В середине комнаты – кровать, зашторенная тюлевым балдахином.

Отдельно расположен массажный блок navalny.com

"Если по винтовой лестнице подняться наверх, попадаешь в двухсотметровый холл, наверху еще есть спальня, сервировочная комната… кухни нет, потому что в сервировочной есть специальный лифт для еды. Ну и гигантская 500-метровая гостиная. Судя по всему, с очень впечатляющим аквариумом – ведь только подсобное помещение для этого аквариума занимает 13 метров", – подчеркивают расследователи.

Гигантская 500-метровая гостиная navalny.com

Кроме того, есть технические помещения для обслуживания соляной купели и грязелечения, помещение для спецсвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.