Ведьма неожиданно дала интервью настолько "потенциально резонансное", что его решило пересказать Politico.

Далее текст на языке оригинала.

"Військова підтримка, яку ми [мається не увазі Німеччина] надавали досі, є абсолютно правильною. Але ми маємо зробити набагато більше для створення стримуючого ефекту. Шкодую, що Європа недостатньо використовує свій дипломатичний потенціал", –

заявила Меркель громадській телерадіокомпанії WDR, додавши, що контактування з Росією лише Трампа вважає недостатнім.

При цьому щодо особистої участі в перемовинах ексканцлерка зазначила:

"Ми проводили переговори з Путіним у 2014 році тому, що мали політичну владу. Ця влада необхідна. Мені ніколи б не спало на думку попросити посередника поїхати до Мінська від мого імені і поговорити з Путіним… Це потрібно робити самостійно".

Декому вже здається, що таким чином відьма побажала підштовхнути до перемовин від імені Європи особисто діючого канцлера Мерца.

Але увага - правильний переклад з німецької:

"Якщо мене добре попросять, я можу й погодитись".