Дачу Путіна з кріокамерами і грязелікарнею на Валдаї показали в новому розслідуванні. Відео

Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального показав розкішну державну дачу президента РФ Володимира Путіна на Валдаї (Новгородська область).

Як говориться в розслідуванні, опублікованому на сайті Навального, ділянка 150 гектарів – це земля на північній частині острова. На ній стоять технічні будівлі – склади, гаражі, ангари та невеликі гостьові будиночки. Земля офіційно належить Російській Федерації і перебуває в безстроковому користуванні у Федеральної служби охорони (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Офіційна частина резиденції Путіна navalny.com

А ось південна частина острова, 100 га між двома озерами Ужин і Валдай, належить бізнесменові, "головному путінському гаманцю" Юрію Ковальчуку.

"На цій частині насправді і розташовується резиденція – дача, лазні, інші споруди для розваги і відпочинку. І фокус полягає в тому, що Ковальчук, один з найбагатших людей в Росії, здає цю частину півострова в оренду Управлінню справами президента", – зазначає ФБК.

Частина дачі Путіна для розваг navalny.com

За інформацією Фонду, головний будинок резиденції досить скромний, але його дуже ретельно ховають.

"Чотириповерховий особнячок, 3500 квадратних метрів. Балкончики, тераси, парадні сходи з фонтаном... На березі стоїть китайський павільйон. Це такий гостьовий будиночок... Ще є класні хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивного ресторану. Є дитячий майданчик з величезним жовто-блакитний сонечком і гірками", – описують дачу розслідувачі.

Головний будинок резиденції Путіна navalny.com

Чотириповерховий особняк на 3500 квадратних метрів navalny.com

Китайський павільйон на березі navalny.com

Це будиночок для гостей navalny.com

Є хатинки, лазні, альтанки navalny.com

Хатинка на території резиденції Путіна navalny.com

Є будівлі ресторану і окремо пивного ресторану navalny.com

Дитячий майданчик з величезним жовто-блакитним сонечком і гірками navalny.com

Також у Путіна є власна церква. На сайті РПЦ згадується, що її назва "Володимирська".

У Путіна є власна церква navalny.com

Назва церкви – "Володимирська" navalny.com

"У 350 метрах від основного будинку причаївся головний валдайський секрет Путіна, храм його аскези. Будинок, який в два рази більший, ніж сама резиденція. Майже 7000 квадратних метрів. 3 поверхи, з яких два під землею", – йдеться в матеріалі.

СПА-комплекс Путіна navalny.com

Це 3 поверхи, з яких два під землею navalny.com

Це СПА-комплекс, який теж орендує УДП. Там є кріокамера, масажні ванни, лімфопрес, грязелікування, солярій, кабінети косметолога і стоматолога, а також флоат-басейн.

Є кріокамера, масажні ванни, лімфопрес, грязелікування navalny.com

"Флоат-басейн – це така велика ванна або капсула, наповнена дуже солоною водою, тобто ти в ній лежиш і ніби париш на поверхні, як в невагомості. Всі м'язи розслаблюються, ти занурюєшся в медитативний стан", – пояснюють у Навального.

Також присутній флоат-басейн navalny.com

В іншому крилі 25-метровий басейн, оточений контрастними купелями.

Окремо розташований масажний блок. Тут встановлено подіум для тайського масажу і масажне крісло, яке освітлює спеціальна інфрачервона лампа (тільки це одне крісло нібито коштує більше півмільйона рублів). У середині кімнати – ліжко, зашторене тюлевим балдахіном.

Окремо розташований масажний блок navalny.com

"Якщо по гвинтових сходах піднятися наверх, потрапляєш у двохсотметровий хол, нагорі ще є спальня, сервірувальна кімната... кухні немає, тому що в сервірувальній є спеціальний ліфт для їжі. Ну і гігантська 500-метрова вітальня. Судячи з усього, з дуже вражаючим акваріумом – адже тільки підсобне приміщення для цього акваріуму займає 13 метрів", – підкреслюють розслідувачі.

Гігантська 500-метрова вітальня navalny.com

Крім того, є технічні приміщення для обслуговування соляної купелі і грязелікування, приміщення для спецзв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у січні Навальний опублікував фільм-розслідування про палац Путіна на чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика.