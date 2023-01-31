ЧВК "Вагнер" призвала американцев вступать в ее ряды и выпустила "феерический" ролик. Видео

Частная военная компания "Вагнер" запустила пропагандистский ролик, в котором призывает американцев вступать в ее ряды, чтобы воевать на стороне России. Военные преступники обращаются к бывшим военнослужащим США, которые хотят видеть Америку "снова великой".

Видео дня

Напомним, что эта фраза активно использовалась бывшим главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом во время избирательной кампании 2016 года. Судя по всему, видео пропагандистов из РФ направлено на оппонентов нынешнего президента США Джо Байдена (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В видео использованы кадры с военнослужащими США, российской регулярной армии и наемниками "Вагнера". Промелькнул там и владелец ЧВК Евгений Пригожин. На фоне играет мотивирующая мелодия, а голос за кадром призывает американцев присоединяться к РФ.

"Ты мечтал сделать многое, чтобы Америка снова стала великой?" – спрашивает пропагандист.

"Если ты настоящий патриот той самой будущей великой Америки, вступай в ряды воинов России. Помогай победить зло, иначе будет поздно для всех", – говорится в ролике.

На последней фразе, уже в конце видео, показан угрожающий месседж – волна ядерного удара по мегаполису и небоскребы в огне. Террористы снова открыто угрожают миру тем, что РФ может применить ядерное оружие.

Осторожно, российская пропаганда!

Как писал OBOZREVATEL:

– 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной военной компанией.

– 30 января нижняя палата канадского парламента призвала правительство страны признать "Вагнер" террористической организацией.

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