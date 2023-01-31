Правительство Канады может признать ЧВК 'Вагнер' террористической организацией: подробности

В Канаде правительству предложили признать ЧВК "Вагнер", российскую незаконную группировку, воюющую в Украине, террористической организацией. Решение официально поддержала нижняя палата канадского парламента.

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Теперь соответствующее предложение может быть рассмотрено правительством государства, передает "Укринформ". Заявление в сессионный зал внесла депутат от Новой демократической партии Гизер Макферсон в понедельник, 30 января.

В тексте постановления, принятого парламентариями, говорится, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" нарушают права человека в Украине и нападают на гражданских. В то же время, там отмечено, что боевики-"вагнеровцы" действуют не только на территории Украины, но и в других государствах.

"Учитывая информацию о нарушении группой "Вагнер", поддерживаемой Россией, прав человека и нападения на гражданских в Украине, а также в других частях мира, Палата общин призывает правительство немедленно признать "Вагнер" террористической организацией", – говорится в документе.

Отметим, что ранее Министерство финансов США признало российскую организацию наемников ЧВК "Вагнер", принадлежащую российскому олигарху Евгению Пригожину, транснациональной преступной организацией. Такой "статус" позволяет ввести санкции против боевиков, активно участвующих в войне РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе заявили, что правительство США будет пытаться всеми доступными способами препятствовать деятельности российской ЧВК "Вагнер ". Речь идет о действиях боевиков не только в Украине, но и других государствах.

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