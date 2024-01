Сначала о шамане, но не шедшем через всю россию изгонять путина из кремля, а другого, тоже SHAMANа, но желающего навеки сохранить путина. Ярослав Дронов, выступающий под именем Shaman, стал неожиданно для многих главным "Символом спецоперации", и фактически единственной Z-звездой музыкального шоу-бизнеса военного времени.

Як зазначає The Insider, його кліпи збирають десятки мільйонів переглядів. Російські вчителі навчають школярів скидати руку під його пісні, а московські силовики під них пресують відвідувачів у барах під час рейдів. Державна пропаганда завжди використовувала музику для просування своїх ідей, і нинішня російська влада не є винятком.

SHAMAN - єдина безумовна зірка Z-патріотичної музичної сцени. З нових імен за впізнаваністю та популярністю змагатися з ним нема кому. Уродженець міста Новомосковськ Тульської області, Дронов із чотирьох років виступає на сцені. З 2013 року він зі змінним успіхом брав участь у пісенних конкурсах на кшталт "Фактор А" та шоу "Голос", але справжня слава прийшла лише з початком війни.

Один з головних хітів Shaman з'явився на YouTube 23 лютого 2022 року - за день до вторгнення. "Цю пісню "Встаньмо" я написав нещодавно і несподівано для себе! Її ніби хтось продиктував мені зверху", — зізнається співак, можливо, мимоволі видаючи трохи більше правди, ніж збирався. "Встанемо" зазвучала на радіо, численних патріотичних заходах і навіть цілком — у програмі "Вісті тижня" (раніше подібного до новинної пропагандистської передачі не допускали).Незабаром "зверху надиктували" також інші патріотичні пісні, головною з яких стала "Я руський", а пізніше – "Сповідь", "Моя Росія" та "Ми".Shaman брав участь у безпрецедентній кількості державних заходів такого рівня, що узгоджується на самому верху. Він стояв і співав на одній сцені із Володимиром Путіним на концерті на честь приєднання окупованих областей України 30 вересня; у день державного прапора, 22 вересня в окупованому Криму виконав гімн Росії; а раніше виступав у Лужниках на мітингу-концерті з нагоди восьмої річниці приєднання Криму.

У чому особливість цього путінського любимчика. Відповідь на це питання можна дати достатньо розгорнуту, оскільки цей персонаж не випадково з’явився на усіх центральних телеканалах і найбільших концертах - це новий поворот кремлівської пропаганди. Але, можна відповісти і дуже коротко. Для цього достатньо знайти в Інтернеті афішу фільму "Гітлерюнге Квекс" (1933 рік) - це класика гітлерівського кінематографу. SHAMAN надзвичайно схожий з екранним героєм, який зіграв роль гітлерівського артиста. Єдине що потрібно, змінити йому повʼязку на рукаві- замість російського триколора - гітлерівську символіку. І буде повне співпадіння.

Можна ще згадати і фільм "Кабаре". Кого це зацікавить порівняйте одяг SHAMAN та гітлерівського юнака з цього фільму - один в один. Паралелі між співаком та юнаком-нацистом, який виконував у фільмі пісню Tomorrow Belongs To Me, це багато обговорювали в інтернеті, відзначаючи не лише зовнішню схожість виконавців та побудову кадру, а й загальний зміст пісень — заклик до єдності проти негараздів, опис "своєї землі" у куплетах і центральна думка, що майбутнє країни (Росії в "Ми" та Німеччини в "Tomorrow Belongs to Me") належить молодому поколінню.

Тут все: образ, зачіска, поворот голови та ракурс зйомки, пов'язка у кольорах прапора. Ну і вишенька. Кліп було викладено на YouTube 20 квітня, у день народження Гітлера. Дуже багато співпадінь. А може навмисно хтось так старався, щоб ні у кого не виникало сумнівів, хто для SHAMAN є справжній кумир.

І справді, "Shaman виглядає, як якийсь учасник гітлерюгенда з цією новою зачіскою, чубчиком, пофарбованим у біле, у воєнізованому жакеті, який відсилає до форми Вермахту, з пов'язкою, ніби гітлерівською, але з триколором." Може це в кремлі йому створили такий сценічний образ. Якщо це так, тоді виникає інше питання, а для чого? Для чого цього ура - патріота максимально можливими темпами розкручують в усіх ЗМІ, соціальних ресурсах. Відчувається, що путін або ті, які здійснюють повноваження президента росії, затіяли якусь дуже небезпечну пропагандистську компанію по одурманенню молодого покоління. І ця компанія набуває грандіозних масштабів, ймовірно не для забезпечення путіну перемоги па виборах. Відслідковується якась інша стратегічна мета - максимальна мілітаризація молодого покоління росіян, потужна пропагандистська компанія з відвертим патріотичним ухилом, використання для одурманення молоді найновіших технологій.

Подивіться, як проходять концерти SHAMAN - надзвичайно організовано, з величезною кількістю державної символіки і потужним пропагандистським змістом. Тисячі, десятки тисяч молодих людей в єдиному пориві відповідають на патріотичні заклики свого кумира зі сцени у специфічному жесті піднятої правої руки вгору. Колись так вітали і з таким же пафосом фюрера третього рейху. По тим кадрам, які розповсюджує путінське телебачення видно в якому психологічному екстазі знаходяться учасники концерту SHAMAN і який потужний ідеологічний та пропагандистський заряд вони отримують на цьому концерті. Таке враження, що це молоде покоління російського населення кремль готує до нової ще більш великої, а може й глобальної війни.33% опитаних росіян назвали Snaman найкращим виконавцем року, який набагато випередив іншого виконавця, який посів друге місце в опитуванні.

Принагідно зауважити, що коли розпочалася війна з Україною, 24 лютого 2022 року на пленарному засідання ради федерації, яка ухвалювала ці ганебні рішення прийняті путіним, перед початком цього засідання була включена фонограма пісні яку виконує Shaman "Встаньте". Уявіть собі, щоб на пленарному засіданні ради федерації замість гімну рф, як це передбачено законом, прозвучала пісня Shaman. Тільки кремль міг в такий драматичний день заставити раду федерацій рф слухати пісню Shaman, яка з’явилась в російському інформпросторі напередодні агресії. Тобто, саме ця пісня стала таким лейтмотивом або локомотивом починаючої війни, яка без будь-яких сумнівів була створена пропагандистами кремля, як і образ цього виконавця.

SHAMAN - це дуже небезпечний ідеологічний продукт кремлівської пропаганди. Мабуть не випадково він став не тільки довіреною особою путіна на виборах, а і головним виконавцем гімну росії у його специфічно пропагандистській інтерпринтації.

Можна без будь-якого перебільшення стверджувати, що цей образ, цей "співак" з’явився не випадково. Цей образ і цей співак - це породження путіна і його політики. Може хто звернув увагу, як влада зачищає музичне середовище в росії. В якому повинні залишитись лише такі кремлівські пропагандисти як SHAMAN. Путін навіть свого придворного співака Кіркорова та багатьох інших позбавив можливості працювати на естраді в росії. Такі як Кіркоров кремлю більше не потрібні - потрібний SHAMAN і z-патріоти.

У кого буде бажання можна переглянути його черговий кліп "Ми" - знятий за всіма канонами гітлеровської пропаганди 1930-1940 років під егідою відомої гітлерівки Лени Рафеншталь.

Путінська пропаганда набуває усе більших ознак тоталітарної пропаганди. Тоталітарний характер російської пропаганди лежить в основі не тільки всеохоплюючого захвату усіх інформаційних потоків, а в тому, щоб все: мистецтво, наука, література і взагалі уся культура ставали пропагандою. Зараз уся пропагандистська компанія в сучасній росії багато у чому нагадує гітлерівську пропаганду, в основі якої був пропагандистський імідж фюрера. "Міф гітлера" мав надзвичайно великий психологічний вплив на німців усю війну, а тому і пропаганда була максимально ефективна. Кремлівська пропаганда використовує майже усі ті пропагандистські прийоми, які використовував геббельс, а з урахуванням сучасних можливостей комунікації - можливості кремля безмежні. Саме тому путіну і знадобився SHAMAN щоб якісно змінити пропаганду і пристосувати її до умов війни. Путін усвідомлює, що рф все більше і більше втягується у повномасштабну війну, а тому і виникла потреба у потужній патріотичній пропаганді. Що зараз і відбувається в росії.

Навіщо бути руським "усьому світу назло" - це є головний ідеологічний лейтмотив сучасної росії. Путінська росія чітко визначилась, що головними ворогами для неї є - США і Захід. Це означає, що уряди західних країн і перш за все США повинні довести цей важливий політичний месендж до своїх народів. Не Китай є головним ворогом США, як про це укорінилось у владі США і американського народу, а росія. І з цим тепер треба щось робити.Безумовно можна продовжувати повторювати наротиви російської пропаганди, які активно поширює в США російська агентура, що саме Китай є найбільшим злом для США і є його найбільший ворог. Довгий час це була зручна позиція для американської влади, яка все робила, щоб переконати американських виборців, що загроза з Китаю є реальною і влада США робить усе можливе, щоб забезпечити безпеку США. А насправді головна загроза для США і країн заходу виходить з росії. Ця обставина потребує негайних і дуже ефективних дії колективного заходу проти росії. Під колективним заходом мабуть можна розуміти США, країни НАТО, союзники США, в тому числі і Україну. Ніякого перемирія з путіним не може бути, оскільки заморожена війна в Україні - це відкладена війна у світі.Європа вже двічі ставала ареною двох світових воєн за останні 100 років, ще одної світової війни Європа не витримає.

Світові лідери повинні нарешті усвідомити, що путін не зупинеться на Україні. Для нього Україна це вже не є головний зміст його агресії. Головний зміст агресії путіна - це колективний захід.

Путін почав активно мілітаризувати країну і одурманювати своє населення пропагандою війни. В такому режимі росія довго не зможе існувати, як держава.Путін знайшов ефективну зброю для своєї влади - це SHAMAN. Сьогодні він став кумиром мільйонів, його поведінку копіюють, на нього хоче бути схожою значна частина російської молоді. Він став дорослим, почав займатись естрадною діяльністю коли країною правив путін. Він вихований путінською пропагандою, а сьогодні він може стати одним із майбутніх керманичів путінської влади. Він може стати, якщо вже не став, потужною зброєю в руках досвідчених маніпуляторів.