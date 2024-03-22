В Белгороде после атаки РФ на Украину прогремели взрывы: россияне в истерике, валит черный дым, горят авто. Видео

Утром 22 марта, после массированной атаки оккупантов на Украину, взрывы прогремели и в российском Белгороде. В результате обстрела в городе загорелись припаркованные автомобили, из которых валил черный дым.

В домах, которые находятся рядом с местом атаки, выбило стекло из окон. Об этом сообщают российские СМИ.

В регионе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Местные жители в истерике снимали все происходящее на видео.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Также местные СМИ сообщают, что в результате обстрелов один человек погиб.

Жительница Белгорода попала под обстрел во время прогулки с собаками. Женщина шла по улице Есенина около 7:30, как в нескольких метрах от нее разорвался снаряд. Животные и женщина погибли на месте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков впоследствии подтвердил информацию об обстрелах и жертвах. Он сообщил, что в городе якобы были повреждены три учреждения здравоохранения и жилые дома. Гладков также заявил, что в результате обстрелов есть раненые.

Ранее сообщалось, что Главное управление разведки помогает российским добровольцам из легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона", действующих на территории России. Задача бойцов – помочь Украине отстоять территориальную целостность.

Напомним, что представители российских добровольческих формирований сообщили, что более чем за неделю боевых действий в Белгородской области российская армия потеряла более 1500 человек. Безвозвратные потери страны-террориста РФ составляют 651 человек, а санитарные – 980 человек.

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