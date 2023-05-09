Черные мешки вместо солдат на фоне Кремля: в сети высмеяли 'победобесие' в Москве и показали, каким должен быть парад в РФ на 9 мая. Фото и видео

Утром 9 мая в российской столице в Москве стартовала подготовка к военному параду, посвященному дню победы. Пока военная техника направлялась на Красную площадь, сеть разразилась мемами, фотожабами и шутками по этому поводу.

Видео дня

Пользователи уверены, что в этом году российское торжество должно выглядеть совершенно иначе. Вместо солдат РФ на фоне Кремля должны появиться черные мешки, в которых ликвидированных оккупантов привозят домой из Украины, или по меньшей мере захватчики в инвалидных креслах, получившие инвалидность на войне. OBOZREVATEL собрал реакцию сети на нынешнее "победобесие" в Москве.

Кроме того, пользователи сети напомнили, что солдаты РФ для Кремля – просто "фарш", а на фронте ВСУ устраивают им кровавую мясорубку – российское командование никак не жалеет свой личный состав.

Напомним: 9 мая в Москве на Красной площади состоится парад ко дню победы, где выступит кремлевский диктатор Владимир Путин. К нему присоединятся только четыре иностранных лидера – президенты Кыргызстана, Казахстана, Армении и Таджикистана.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал, что специальных приглашений на парад не было, поскольку дата – 78-я годовщина – не круглая. В 2022 году на параде Победы не было ни одного иностранного лидера – в Кремле тогда также объясняли, что никого не приглашали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по состоянию на 6 мая в шести российских регионах и оккупированном Россией Крыму отменили парады до 9 мая "из соображений безопасности", в Москве же парад, вероятно, будет менее масштабным, чем раньше. Также у РФ в этом году не будет пропагандистской акции "Бессмертный полк";

– представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!