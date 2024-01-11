'Черная метель': Москву накрыла мощная непогода, видимость на дорогах почти нулевая. Видео

Столицу государства-агрессора России накрыла мощная непогода – снег и метель. Видимость на улицах мегаполиса – практически нулевая.

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Об этом сообщили российские СМИ. В сети уже прозвали это погодное явление "черной метелью".

Также российские синоптики прогнозируют приближение холодного фронта, но обещают, что снегопады отступят или станут более локальными.

Метеорологи предупредили москвичей, что на дорогах и тротуарах образуется сильный гололед, а температура воздуха "вернется в зону отрицательных значений и будет активно снижаться".

Напомним, в декабре сообщалось, что Москву накрыл сильнейший за последние 150 лет снегопад. Только за сутки в мегаполисе выпала двухнедельная норма осадков – сотни тонн снега. Причиной сильного снегопада стал циклон "Ваня".

В результате непогоды только за одну ночь с 14 на 15 декабря на дорогах Москвы застряли 63 грузовика. Такому транспорту особенно сложно передвигаться в подобных условиях.

А 4 января в Москве произошел блэкаут. Сразу в трех районах города исчезло электричество, водоснабжение и отопление. Стоит отметить, что многие москвичи начали массово жаловаться, ведь в столице РФ стоял 25-градусный мороз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Швеции из-за мощного снегопада на главной автомагистрали E22 в районе Сконе на юге страны застряли тысячи автомобилей. Люди в этих транспортных средствах находились в снеговой ловушке более 24 часов. Чтобы их освободить, спасатели работали всю ночь.

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