Снегопад в Швеции заблокировал тысячу автомобилей на трассе: для спасения задействовали армию

В Швеции из-за мощного снегопада на главной автомагистрали E22 в районе Скани на юге страны застряли тысячи автомобилей. Люди в этих транспортных средствах находились в снеговой ловушке более 24 часов. Чтобы их уволить, спасатели работали всю ночь.

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Об этом сообщило BBC. Отмечается, что для спасения людей была задействована даже армия.

Пробки из-за "снежного хаоса" на трассе E22 начались утром среды, 3 января. А уже к вечеру снег сделал трассу непроходимой в обоих направлениях между Хорби и Кристианстадом.

На место чрезвычайной ситуации прибыла снегоочистительная техника и спасателям пришлось работать всю ночь, чтобы уволить людей из снежной ловушки. Кроме того, были задействованы военные, доставлявшие пострадавшим еду и воду.

Издание также отметило, что кроме снегопада Швецию поразила очень холодная погода. Метеостанция Kvikkjokk-Arrenjarka на севере страны зафиксировала вечером 2 января холодную ночь за 25 лет, когда температура упала до -43,6C.

Спасатели сообщили, что все люди из автомобилей были эвакуированы, и только водители грузовиков остались в своих транспортных средствах до утра 4 января.

Эвакуированным владельцам авто позволят вернуться к своим автомобилям чуть позже.

"Проблема в том, что идет такой сильный снег, что дорога укрывается им уже через полчаса после того, как ее почистили", – сказала представитель полиции Эвелина Олссон.

В четверг утром в регионе Скане было отменено движение автобусов и поездов, а власти призвали людей избегать поездок без крайней необходимости.

В полиции сообщили, что ситуация начинает улучшаться, но добавили, что дорогу расчистят не раньше утра пятницы, 5 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на Рождество северную и центральную часть США накрыл мощный зимний шторм "Донован". Из-за снегопадов и сильного ветра в праздничный период на основных трассах нескольких штатов было сильно затруднено движение транспорта.

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