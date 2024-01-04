Без света, воды и тепла в мороз 25 градусов: Москву догнал 'бумеранг' из-за пожара на трансформаторной подстанции. Фото и видео

Утром 4 января в столице страны-агрессора РФ Москве произошел блэкаут. Сразу в трех районах города пропало электричество, водоснабжение и отопление.

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Причиной ЧП называют пожар на трансформаторной подстанции, однако о причинах возгорания в России пока молчат. Об этом пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

По предварительным данным, трансформаторная подстанция загорелась на северо-востоке Москвы в Высоковольтном проезде. Пожар начался около 6 часов утра.

В результате возгорания сразу в трех районах Москвы возникли проблемы с электроснабжением. Кроме того, в десятках домов пропало водоснабжение и отопление.

Местные власти заявили, что из-за аварии начали переключать московских потребителей на резервную схему электроснабжения. Стоит отметить, что многие москвичи начали массово жаловаться на блэкаут, ведь сейчас в столице страны-агрессора РФ стоит 25-градусный мороз.

"На месте пожара на трансформаторной подстанции в Москве продолжают работать спасатели. Ведется переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения", – заявили московские чиновники.

Примечательно, что граждане страны-террориста России неоднократно призывали свою армию наносить удары по ТЭЦ и другой критической инфраструктуре в Украине, чтобы устроить блэкаут. Россияне в соцсетях мечтали, чтобы миллионы украинцев остались без электричества и отопления. Но больные желания россиян, очевидно, вернулись к ним бумерангом.

Напомним, 2024 год в России начался с мощного пожара. Он вспыхнул на территории горнолыжного комплекса Lata-Trek в Москве. Горел ангар с дизельным топливом, пожар сопровождался звуками взрывов.

Ранее сообщалось, что в российском городе Химки, который является городом-спутником Москвы, 23 декабря сгорела новогодняя елка. Праздничное дерево вспыхнуло в сквере имени Марии Рубцовой.

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