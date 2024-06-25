Бывшего топ-менеджера медиаструктур Пригожина бросили за решетку: в чем его обвиняют

Бывший топ-менеджер медиаструктур Евгения Пригожина Илья Горбунов арестован в России и находится в СИЗО по подозрению в вымогательстве. В частности, его подозревают в вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

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Об этом сообщил райсуд российского Санкт-Петербурга. Что интересно – в суде назвали потерпевшую сторону, это председатель правления Фонда развития новых медиа. Эту структуру тоже связывают с Пригожиным.

В настоящее время главой правления Фонда развития новых медиа является Александр Малькевич, ранее возглавлявший проект медиахолдинга Пригожина USA Really. В составе холдинга Малькевич вместе с Горбуновым "работали" на так называемой "фабрике троллей" владельца ЧВК "Вагнер".

По версии следствия, Горбунов якобы угрожал Малькевичу "распространением сведений, порочащих последнего или его близких, или других сведений, способных нанести существенный вред правам или его законным интересам".

Задержали Горбунова два дня назад, то есть 23 июня – в годовщину мятежа Евгения Пригожина. Во время "похода Пригожина на Москву" именно Горбунов отвечал за освещение этих событий в медиаресурсах Пригожина.

Поскольку Малькевич сейчас баллотируется в петербургский парламент от правящей в РФ партии, Горбунов мог шантажировать бывшего коллегу, считают в российском отделении BBC.

Напомним, год назад владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники начинают "марш справедливости" на Москву для устранения российского военного руководства. В тот же вечер бунт закончился.

Как сообщал OBOZ.UA, представителей "Вагнера" по возвращении с войны не берут на работу в силовые структуры, на предприятия ВПК и даже в рестораны. Потому они устраиваются таксистами и строителями. Или занимаются тем, чем занимались у Пригожина.

Поэтому неудивительно, что в Краснодарском крае России вагнеровец напал на ребенка с ножом. Его задержали российские милиционеры.

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