В России продолжаются массовые репрессии над людьми, выражающими хоть какое сопротивление действиям террористической власти. Так, учителю из российской Республики Коми дали 5,5 лет колонии за то, что он назвал взрыв на Керченском мосту "подарком на день рождения Путина".

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Об этом сообщают российские СМИ. Россиянина Никиту Тушканова признали виновном в оправдании терроризма в интернете и дискредитации российской армии.

Как отметило следствие, в октябре учитель опубликовал несколько сообщений, в которых он назвал взрыв на Керченском мосту "подарком на день рождения Путина" и использовал формулировку "аннексия оккупированных территорий".

За это Тушканов был задержан 7 декабря, за день до этого было рассмотрено его дело.

Ранее сообщалось, что в России задержан 19-летний украинец, принудительно вывезенный из Мариуполя. Его обвинили в репосте сбора средств на "Азов".

Напомним, что граждан РФ по телевизору испугали, что им придется воевать с гей-цивилизацией, чтобы защититься. Своим агрессивным гомофобным настроениям россияне объяснили тем, что хотят сохранить свои "традиционные ценности в сфере любви и взаимоотношений статей".

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