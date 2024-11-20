Была слышна стрельба и взрывы: дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ в Новгородской области. Видео

Ночь на 20 ноября для жителей Новгородской области РФ выдалась неспокойной. В районе Котово были слышны взрывы, а также стрельба, россияне наблюдали и вспышки.

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Местные власти привычно заявили про "отраженную атаку БпЛА" и отсутствие жертв и пострадавших. А российское независимое издание ASTRA со ссылкой на местных жителей заявило об атаке на 13 арсенал ГРАУ, расположенный в поселке Котово.

"13-й арсенал ГРАУ атакован ночью в поселке Котово Новгородской области, сообщают местные жители", – отмечено в сообщении.

Издание обратило внимание на фото и видео из Котово Окуловского района Новгородской области, которые появились в местных чатах в ночь на 20 ноября.

"На кадрах слышны и видны взрывы, стрельба и вспышки. Также появились видео из других населенных пунктов региона. Однако достоверность кадров журналистами ASTRA на данный момент не подтверждена. Местные жители утверждают, что атака была нацелена на военную базу. В Котово находятся ангары с боеприпасами 13-го арсенала ГРАУ", – рассказали в ASTRA.

Атаку дронов на арсенал, расположенный примерно в 680 км от границы с Украиной, подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", а также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400 и боеприпасы для комплекса "Тор", – перечислил он запасы 13-го арсенала ГРАУ.

Местные власти заявлений о поражении арсенала не делали. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ограничился расплывчатым заявлением об "уничтожении нескольких БпЛА", отсутствии последствий и работе силовиков на месте.

"Над Новгородской областью силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет", – написал Никитин около 2 часов ночи по киевскому времени.

Тем временем в минобороны РФ заявили, что в течение ночи над Новгородской областью за ночь "перехвачено или уничтожено" 20 БпЛА. Всего же их якобы было 44. Кроме Новгородской области, по версии МО РФ, российская ПВО сбила 5 дронов над Курской, 4 – над Орловской, по 3 – над Белгородской, Тульской и Тверской, по 2 – над Брянской, Московской и Смоленской областями.

Однако власти Котовского сельского поселения, похоже, верят в российскую ПВО далеко не так безгранично, как губернатор Новгородской области, и к тому же видят собственными глазами "отсутствие" последствий ночной атаки. Поэтому из поселка они вывезли население.

"Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места", – отмечено в заявлении местных властей.

Как уточняет ASTRA, причин эвакуации жителей Котово в администрации не назвали, сославшись на то, что последствия атаки до сих пор выясняются.

Напомним, накануне, 19 ноября, Силы обороны нанесли удар по складам БК в российском Карачеве Брянской области. Ночью местные жители видели зарево, слышали взрывы и детонацию.

Впоследствии стало известно, что, совершая этот удар, Украина впервые применила дальнобойные ATACMS для атаки по территории России.