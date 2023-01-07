В Курской области РФ загорелась трансформаторная станция. Фото

В российской Курской области снова "бавовна". Там загорелась трансформаторная станция.

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Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Отмечается, что огонь охватил трансформаторную подстанцию в городе Моква (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы)

Известно, что в поселке нет света. На месте работают специалисты, которые продолжают тушить пожар.

Информации от властей по этому поводу нет, но известно, что десятки частных домов остались без электрики и отопления, в сильный мороз. На улице в Курске -22.

Тем временем, в местной службе спасения уже рассказали подробности.

"В 22:44 7 января в Оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании трансформаторе в д. 2–я Моква, Курского района, Курской области. По прибытии приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 23:23, ликвидирован в 23:27.В результате пожара огнем поврежден весь трансформатор, оплавлены провода", – рассказали в МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января, в российском Курске сообщили об очередном "хлопке". Местные жители слышали громкий звук в Железнодорожном округе.

В Курской области РФ заявили о якобы взрыве в ночь на 25 декабря. Местные жители утверждают, что "бавовна" произошла в районе аэродрома.

А ранее, 20 декабря, в Суджанском районе Курской области также произошла "бавовна". В результате загорелись жилые дома и есть пострадавшие.

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