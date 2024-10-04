'Борьба продолжается': в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

На территории России набирает обороты движение сопротивления. На днях очередное проявление деятельности подполья зафиксировано в Новосибирске.

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Неизвестные 3 октября подожгли в городе здание областного управления ФСБ РФ. Подробности и видео были обнародованы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"3 октября 2024 года в городе Новосибирск на России сгорело областное управление ФСБ – в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли", – отметили в военной разведке.

ГУР также публикует кадры дерзкой операции.

На видео виден мужчина, который с емкостью, наполненной зажигательной смесью, подходит к одному из окон на первом этаже здания. Он разбивает стекло и выливает содержимое емкости внутрь помещения. Далее же поджигает легковоспламеняющуюся жидкость, после чего из окна вырывается мощное пламя.

Судя по видео, от огня загорелась одежда поджигателя, однако, похоже, он смог потушить его, когда убегал подальше от здания.

В ГУР прямо не взяли на себя ответственность за этот поджог, однако, судя по сообщению, до определенной степени украинские разведчики причастны к подобным проявлениям сопротивления кремлевскому режиму внутри РФ.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле. Борьба продолжается!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что киберкорпус ГУР атаковал российский финсектор: под удар попали крупные банки и Ростелеком.

Также в военной разведке рассказали подробности ликвидации судьи-изменника Ломейко во временно оккупированном Бердянске: коллаборанта взорвали в его собственном автомобиле 2 октября.