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"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
1,0 т.
'Борьба продолжается': в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

На территории России набирает обороты движение сопротивления. На днях очередное проявление деятельности подполья зафиксировано в Новосибирске.

Видео дня

Неизвестные 3 октября подожгли в городе здание областного управления ФСБ РФ. Подробности и видео были обнародованы в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

"3 октября 2024 года в городе Новосибирск на России сгорело областное управление ФСБ  – в выбитое окно конторы чекистов забросили легковоспламеняющейся смеси и подожгли", – отметили в военной разведке.

ГУР также публикует кадры дерзкой операции.

На видео виден мужчина, который с емкостью, наполненной зажигательной смесью, подходит к одному из окон на первом этаже здания. Он разбивает стекло и выливает содержимое емкости внутрь помещения. Далее же поджигает легковоспламеняющуюся жидкость, после чего из окна вырывается мощное пламя.

"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео
"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео
"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

Судя по видео, от огня загорелась одежда поджигателя, однако, похоже, он смог потушить его, когда убегал подальше от здания.

"Борьба продолжается": в Новосибирске сожгли областное управление ФСБ. Видео

В ГУР прямо не взяли на себя ответственность за этот поджог, однако, судя по сообщению, до определенной степени украинские разведчики причастны к подобным проявлениям сопротивления кремлевскому режиму внутри РФ.

"Похожих событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле. Борьба продолжается!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что киберкорпус ГУР атаковал российский финсектор: под удар попали крупные банки и Ростелеком.

Также в военной разведке рассказали подробности ликвидации судьи-изменника Ломейко во временно оккупированном Бердянске: коллаборанта взорвали в его собственном автомобиле 2 октября.

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