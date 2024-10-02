Киберкорпус ГУР атаковал российский финсектор: под удар попали крупные банки и "Ростелеком"

Банковский сектор Российской Федерации, обеспечивающий агрессию против Украины, снова попал под киберудар. Операцию совершили хакеры Главного управления разведки Министерства обороны.

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Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники. Пострадали российские банки "Альфа-банк" и "Открытие", а также крупный телекоммуникационный оператор "Ростелеком".

Пользователи их услуг жаловались на недоступные сервисы и ошибки.

Известно о глобальном сбое в системе быстрых платежей; прекратили работу мобильные приложения банков и онлайн-банкинг, внутренние сервисы финучреждений также не работали.

Проблемы освещали даже российские пропагандистские СМИ. Представители банков признали проблемы, но причины они не указывают. Пока что сроки возобновления работы сервисов россияне не назвали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее хакеры ГУР МО Украины атаковали "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк".

– В начале месяца онлайн-атаке подверглись вражеские предприятия, производящие компоненты для радиоэлектроники, запчасти для оружия оккупантов и оборудование для обработки металлов.

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