По состоянию на ноябрь 2024 больше половины граждан страны-террориста России выступили за начало мирных переговоров с Украиной. Согласно данным социологического опроса, начало диалога теперь поддерживают 53% россиян.

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В то же время 36% россиян хотят продолжение боевых действий. Об этом сообщает исследовательская компания Russian Field.

Стоит отметить, что доля тех, кто поддерживать продолжение войны против Украины оказалась минимальной за весь период наблюдений с марта 2022 года. В целом тенденция на увеличение числа сторонников мирных переговоров и уменьшение количества сторонников войны наблюдается с февраля 2023 года.

Также социологи выяснили, что наибольшую поддержку мирных переговоров показывают женщины (59%), молодёжь (68%), малообеспеченные россияне (59%), аудитория интернет-СМИ и Telegram-каналов (по 51%). В профессиональном срезе переход к переговорам чаще поддерживают работники IT, торговли и здравоохранения, а продолжение войны – работники промышленности.

Кроме того, подписание мирного соглашения "завтра" поддержали бы 79%, причём 60% опрошенных согласились бы на договор о прекращении огня без предварительных условий. Две пятых опрошенных в связи с войной ощущают опасность лично для себя. Большие опасения вызывают удары дронов (27%), экономическая ситуация (20%), обстрелы (18%), мобилизация (17%), а также смерть или увечья близких (12%).

Напомним, ро состоянию на октябрь 2024 года 32% граждан Украины были готовы к территориальным уступкам ради мира. Стоит отметить, что еще в феврале текущего года всего 26% украинцев соглашались уступить врагу территории ради завершения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, другой соцопрос показал, что больше половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Против такой идеи 16%, а для еще 20% респондентов этот вопрос не имеет значения.

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