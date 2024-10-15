Большинство украинцев за существование в стране только одной православной церкви: результаты опроса

Больше половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна Православная церковь. Против такой идеи 16%, а для еще 20% респондентов этот вопрос не имеет значения.

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Соответствующие результаты показал соцопрос Киевского международного института социологии, проведенный в период с 20 сентября по 3 октября 2024 года. Результаты опубликованы на сайте КМИС.

Исследователи отметили: во всех регионах больше людей поддерживает (по сравнению с теми, кто против) единую Православную церковь. Однако уровень поддержки снижается с запада на восток. Так, на западе Украины за – 71%, а на востоке – 45% (против на востоке всего – 20%, остальным преимущественно безразлично).

Что касается религиозной самоидентификации украинцев в целом, то результаты практически не изменились, если сравнивать с июлем 2022-го.

Больше всего жителей Украины – 70% – считают себя православными. Среди них больше всего – 56% среди всех респондентов и 81% среди всех православных – относят себя к ПЦУ. Еще 7% относят себя к Православной церкви "без конкретизации", 6% – к УПЦ МП.

После православных идут атеисты – их 12% (при этом следует отметить, что среди "других" ответов часть респондентов говорили, что они "агностики", "неверующие" и т.д., то есть не захотели относить себя именно к "атеистам", но называли близкие понятия).

Далее идут украинцы, которые являются прихожанами УКГЦ – 7%.

Остальные варианты выбирали не более 3% респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос КМИС также показал, что большинство украинцев – 80% – поддерживает закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Против – 16%, а еще 4% опрошенных не определились со своей позицией.

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