Более 60% россиян провалили тест по языку для получения вида на жительство

6893 россиян, живущих в Латвии, провалили экзамен по латышскому языку на категорию А2, которая позволяет получить вид на жительство. Это 61% из 11 301 пришедших на тест.

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Об этом сообщила глава Центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко, пишет Delfi. Языковой сертификат А2 необходим, чтобы попавшие под поправки к Закону об иммиграции граждане России могли оформить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, вместо утратившего силу вида на жительство.

Поправки к Закону об иммиграции были приняты в сентябре прошлого года, накануне выборов в Сейм. Автоматический постоянный вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России, утратил силу со 2 сентября.

Это право можно было продлить до конца года, записавшись на пересдачу языкового экзамена до 1 сентября. Но, как оказалось, сдать его могут далеко не все.

Отметим, поправки коснулись примерно 25 тысяч граждан России, по официальным данным живуших сегодня в Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Латвии продолжает стремительно укреплять оборону своей границы со стороны соседней Беларуси. В этих целях Рига использует металлические и бетонные конструкции, известные как "зубы дракона", а также рассматривает установку по периметру противотанковых мин.

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