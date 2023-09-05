Латвия хочет усилить границу с Россией и Белоруссией противотанковыми минами и 'зубами дракона': что известно

Правительство Латвии продолжает стремительно укреплять оборону своей границы со стороны соседней Беларуси. В этих целях Рига использует металлические и бетонные конструкции, известные как "зубы дракона", а также рассматривает установку по периметру противотанковых мин.

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Об этом рассказала министр обороны Инара Мурниеце, передает латвийское телевидение. Латвия действует сообща с другими странами Балтии и Польшей.

"Граница должна быть обустроена, и МВД отвечает за строительство забора, установку датчиков, кабелей, и это должно быть сделано как можно скорее. Но граница должна быть обустроена и с военной точки зрения, потому что мы видим, как быстро развивается ситуация в Беларуси", – указала чиновница.

Она заметила, что даже ввиду того, что боевики массово отправляются на боевые задания в Африку, а также возвращаются в Россию, их значительное количество остается в опасном соседстве с европейскими государствами. Поэтому им нельзя списывать со счетов вероятные угрозы провокаций, ведь ситуация на границе может измениться в любую минуту.

"Укрепление границы, эти антимобильные меры должны быть реализованы во всем Балтийском регионе. Сотрудничество с Эстонией очень тесное, и я надеюсь, что Литва тоже присоединится, но Польша всегда была отличным двигателем вперед", – заключила Мурниеце.

Напомним, Латвия официально увеличила защиту государственной границы с Беларусью и мобилизовала сотрудников Государственной приграничной службы с 15 августа. После того как наемники "Вагнера" начали активно поселяться в Беларуси, границу с европейской страной начали атаковать незаконные мигранты.

Как сообщал OBOZREVATEL, после гибели одиозного Евгения Пригожина в Беларуси начали выдавать новые паспорта наемникам российской частной компании "Вагнер". Документы подлинные, но оформляют их на другие имена.

"Получив новый паспорт, наемные убийцы из рядов "Вагнера" запросто смогут въезжать на территорию Европейского Союза через пограничные переходы "для совершения диверсий и терактов", – убежден руководитель Народного антикризисного управления и замруководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко.

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