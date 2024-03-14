Продвинулись на десятки километров и захватили пленных: в РДК рассказали детали рейда в Белгородскую область

Подразделение "Русский добровольческий корпус" продвинулось "на несколько десятков километров" вглубь российской территории и взяло пленных. Их передали украинской стороне для пополнения обменного фонда.

Об этом сообщил начальник штаба "РДК" Александр с позывным "Фортуна" в комментарии Telegram-канала "Можем объяснить". Военный отметил, что операция готовилась несколько месяцев. В ней принимают участие, в частности, отряды, вернувшиеся с Авдеевского направления.

По словам Александра, у РДК нет потерь в Белгородской области, но со стороны РФ они есть "и в живой силе, и в технике, но о конкретных цифрах будем говорить позже".

"РДК не занимается терактами на территории РФ. Но мы говорим всегда о том, что люди, непосредственно причастные к боевым действиям, к нападению РФ на Украину, – это могут быть офицеры высокопоставленные, принимающие решения люди, разработчики и конструкторы оружия, поставщики, представители каких-то коммерческих структур, спонсирующие "СВО". Всех этих людей мы считаем абсолютно законной целью, поскольку все они военные преступники", – подчеркнул представитель РДК.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали новые видео ударов российских добровольцев по технике оккупанта. Атака произошла с помощью дронов украинского производства. Были уничтожены две боевые машины десанта (БМД-2).

– Накануне стало известно, что боевые столкновения между добровольческими формированиями и регулярной армией РФ проходят в пяти населенных пунктах в Курской и Белгородской областях. Рейд РДК и легиона "Свобода России" приурочен к так называемым выборам президента России.

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