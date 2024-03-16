В РДК разоблачили ложь ведомства Шойгу и позвали губернатора Белгородской области 'на встречу': что происходит

Российские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" высмеяли заявление минобороны РФ о "1,5 тысячах потерь террористов", из которых порядка 500 человек якобы были убиты российскими военнослужащими. На ложь о полном уничтожении практически всего состава РДК там отреагировали публикацией видео с захваченными в плен на территории РФ российскими военнослужащими.

Добровольцы РДК также снова пригласили на встречу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова: если согласится, ему обещают отдать нескольких попавших в плен российских военных. Обращение появилось в Telegram-канале РДК.

"Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе — очередное вранье. Ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях продолжается и вот подтверждение — новая партия пленных из числа ВС РФ. И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных", – отмечено в сообщении.

На опубликованных кадрах командир РДК Денис Никитин общается с попавшим в плен российским военнослужащим – старшим лейтенантом Алексеем Колотовым из Свердловской области.

"При выполнении задачи по минированию наша машина подверглась обстрелу. Это был РДК. Те, кто были вместе со мной – они все погибли. Я единственный остался в живых. И меня взяли в плен", – рассказывает Колотов об обстоятельствах "знакомства" с бойцами РДК.

В ответ Никитин зачитывает пленному бравурное заявление минобороны РФ о "разгроме боевиков ВСУ".

"В целом за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками группировки ВС "Запад" совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской области пресечены. Атаки подразделений ВСУ отражены, общие потери ВСУ составили более 1,5 тысяч боевиков, из которых порядка 5 сотен безвозвратные. Уничтожены 18 танков, 23 ББМ", – хвастались 14 марта в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомства.

Зачитав "сводку", Никитин спрашивает у пленного: "Как ты считаешь, это правда?".

Тот после некоторой паузы отвечает: "Немного неточные данные. Потому что когда я выполнял задачу, я не видел, чтобы там столько было убитых".

Впоследствии Колотов признался, что вообще не видел ни одного убитого "боевика" РДК. Вынужден он был признать ложь МО РФ о том, что российским добровольцам не удалось прорваться на территорию РФ. В частности, по состоянию на утро 15 марта, когда этот российский военнослужащий попал в плен, населенный пункт Козинка в Белгородской области "не был на 100% возвращен под контроль". Губернатор региона Вячеслав Гладков при этом утверждал, что это село полностью контролируют ВС РФ.

Всего, утверждают в РДК, у них в плену находится минимум 25 российских военнослужащих: заблюренные кадры с оккупантами, "упакованными" в три автомобиля, показали в видео.

"Пока я был без связи, занимался сортировкой пленных, которых бойцы РДК добыли в Белгородской области, по новостям и каналам Z-пропагандистов прошла информация, что "Русский добровольческий корпус" обезглавлен и уничтожен. Как видите, это неправда. Бойцы РДК продолжают выполнять свои боевые задачи на территории Курской и Белгородской областей", – заявил Никитин утром 16 марта.

Также командир РДК обратился к Гладкову с предложением прибыть на встречу с ним. За это, пообещал Никитин, губернатору позволят забрать нескольких пленных российских военных.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться к господину Гладкову. Господин Гладков, снова мы с вами практически бок-о-бок находимся на подшефной вам территории – в Белгородской области. В прошлый раз вы так и не нашли в себе мужества, чтобы прийти и забрать пленных. Возможно, в этот раз вы сможете собрать свою волю в кулак, соберете храбрость – и придете наконец-таки со мной пообщаться и забрать пару пленных. До встречи!" – завершил обращение Никитин.

Напомним, в начале июня 2023 года, в ходе очередного рейда РДК в Белгородскую область, российские добровольцы тоже захватили в плен российских военных – и пообещали отдать их Гладкову, если тот приедет за ними лично. Но губернатор Белгородской области испугался встречи с РДК. Чиновник подчеркнул, что не приедет на указанное место, поскольку считает, что пленники уже убиты. Но если это не так – Гладков предложил унести их на его собственных условиях.

В итоге на встречу с РДК губернатор Белгородской области так и не пришел. А добровольцы заявили, что в таком случае передадут захваченных в плен представителей "второй армии мира" Украине – для последующих обменов.