'Белоусов, Герасимов, наведите порядок': Z-блогер устроил истерику из-за нехватки обеспечения российских войск на Курщине. Видео

Российский пропутинский блоггер Максим Калашников (настоящее имя Владимир Кучеренко) обратился к министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову с призывом навести порядок в Курской области. Он пожаловался на бардак, "творящийся на этой войне".

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Видео его жалоб опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram-канале. Он отметил, что "уже и Шойгу поменяли, а в армии все равно воровство".

На кадрах Z-блогер Калашников рассказал, что пообщался с российскими военными, которые ему сообщили, что им приходится все покупать за свой счет – и "Нивы" и даже носки. Они попросили достать им теплое белье.

"Мы спросили: а где начальник тыла? И они так горько усмехнулись и ответили: в тылу", – рассказывает Z-блогер.

Также Калашников рассказал об оккупанте, который воевал в Донбассе и его "прикомандировали сюда", после чего он каким-то чудом попал в списки самовольно покинувших часть.

"Так вот, бардак такой, что он там попал к "самовольно покинувшим части", а теперь его требуют туда назад, а если он отсюда уедет, то он здесь станет тем, что самовольно оставившим часть... Хочу обратить внимание господ Белоусова и Герасимова. Наведите наконец порядок в учете личного состава", – возмущается Z-блогер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Z-блогер Максим Калашников пожаловался на то, что путинские войска бросают своих раненых умирать в украинских полях. Он также утверждал, что, убегая от обстрела, российские военные часто задавливают товарищей своей бронетехникой.

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