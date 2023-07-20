'Проблемы огромные': товарищ Гиркина пожаловался, что войска Путина бросают своих умирать в полях. Видео

Российский блогер Максим Калашников (настоящее имя Владимир Кучеренко) внезапно заявил о настоящем хаосе, который творится в рядах армии РФ, воюющей против Украины. Он указал на "просто огромные" проблемы с эвакуацией раненных из поля боя.

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Также утверждал, что иногда, убегая от обстрела, российские военные задавливают товарищей собственной бронетехникой. Видео его жалоб опубликовал украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Друг Стрелкова-Гиркина (российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). – Ред.), блогер Максим Калашников жалуется на полный хаос в российской армии", – подписал он ролик, на котором пропагандист сидит на фоне видеоряда с разбомбленного окупантами, вероятно, Мариуполя и говорит, как все плохо в войсках Путина.

На кадрах россиянин утверждает, что это "ребята" с фронта ему рассказали, как их бросали в бой прямо "на пулеметы противника". По их словам, они не эвакуируют своих раненых и бросают их умирать в полях, а иногда в панике при отступлении даже давят бронетехникой.

"Обозначали артподготовку, выезжала броня – как правило, БМП – высаживали людей и вперед. БМП, чтобы ее не сожгли, иногда так быстро давала задних ход (а обзора заднего нет), что иногда своих давила", – привел пример Калашников.

Он отметил, что потери в рядах ВС РФ очень большие. Многие раненые захватчики погибают, потому что их не могут вынести с поля боя.

"Я наслушался очень много страшных историй… Мобилизованную пехоту в Луганске в прошлом году положили очень сильно. В атаках люди раненные, а вывести… Вот там валяются", – перечислил пропагандист.

Еще он утверждает, мол, люди выгорели, воюют "по принуждению" и никакого смысла в происходящем якобы уже не видят.

"Вот помните Стрелков вернулся осенью минувшего года и сказал, что война идет по инерции – у людей крылья исчезли. И я сам видел эти настроения", – подытожил Калашников.

Как сообщал OBOZREVATEL, террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) в очередной раз разразился истерикой из-за неудач на фронте российской армии и бездействия высшего военного руководства РФ. Жесткой критике он подверг кремлевского диктатора Владимира Путина, который "танк видел только на параде" и "ведет себя как ребенок".

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