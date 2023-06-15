'Байден действительно абсолютно управляемый украинцами': пропагандист Соловьев заявил, что Украина подкупила президента США. Видео

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выдал новую чушь об отношениях Украины и США. Он заявил, что Вашингтон дает Киеву любые виды вооружения, поскольку наше государство якобы "подкупило" лидера Белого дома Джо Байдена.

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Об этом Соловьев заявил в эфире своего шоу на росТВ. По версии пропагандиста, это произошло еще до того, как Байден был избран президентом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту США, давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100%-й рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден, на самом деле, абсолютно управляемый украинцами", – выдал Соловьев.

"Мало того, по большому счету США должны возбудить дело против президента Украины за вмешательство во внутренние дела, за сокрытие принципиально важной информации. И вообще мы уже сейчас понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине", – сказал пропагандист.

Напомним: ранее Соловьев закатил истерику из-за радости россиян в связи с атакой дронов на Рублевку в Москве, где живет российская элита. Он посоветовал согражданам "прийти в чувства" и вспомнить о "едином народе", а также выразил недоумение тем, что его аудитория обрадовалась ударам по элитным поселкам, где живут чиновники страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты выразили обеспокоенность из-за ракет Storm Shadow, которые Британия передала Украине. России нечем ответить на этот вид вооружения. Особенно печально по этому поводу выглядели Соловьев и его коллега Маргарита Симоньян.

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