'Атеш' провел диверсию на железной дороге в Ростове-на-Дону, которая связывает Россию и Донетчину. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" продолжают совершать диверсии на территории России. На днях один из них сжег релейный шкаф на железной дороге, соединяющей Ростов-на-Дону с украинским Мариуполем в Донецкой области.

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Эта ж/д магистраль является одной из основных для транспортировки военной техники и личного состава на территорию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".

"Наш агент сжег релейный шкаф на железной дороге Ростов-на-Дону – Мариуполь. В этот раз около населенного пункта Шахты. Это одна из основных железнодорожных магистралей в регионе, связывающая РФ и Донецкую область Украины, соответственно активно используется для транспортировки военной техники и личного состава в зону боевых действий", – отмечено в сообщении.

В "Атеш" указали также место проведения диверсии, его координаты: 47.679981, 40.186874.

"Мы продолжаем борьбу с оккупантами всеми силами. И количество наших диверсий с каждым днем будет становится всё больше. Военнослужащим РФ не стоит расслабляться ни на минуту, наша месть за ваши преступные действия будет страшной", – подчеркнули в движении.

Напомним, ранее партизаны "Атеш" обнаружили в российском тылу завод, где собирают бомбардировщики. Речь идет о заводе "Тюменские моторостроители", задействованном в разработке и производстве военных самолетов и вертолетов.

Кроме того, ранее в "Атеш" раскрыли подробности о том, как оккупанты увеличивают количество оборонных позиций в Крыму.

Также сообщалось, что партизаны движения провели операцию на железной дороге под Екатеринбургом, по которой перебрасывали северокорейские боеприпасы.