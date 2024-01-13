Атаковали Украину, а горит в России! В Санкт-Петербурге вспыхнул гигантский пожар на складах. Эпичные фото и видео

Утром 13 января в Санкт-Петербурге (РФ) произошел мощный пожар. Площадь огня распространилась на 50 тыс. кв. метров, а огромный столб черного дыма видно за несколько километров.

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По предварительным данным, горят склады российского маркетплейса Wildberries. Об этом пишу росСМИ.

По информации МЧС РФ, пожар возник в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 1 тыс. кв. метров. Через некоторое время стало известно, что площадь пожара увеличилась в 50 раз.

Позже в компании Wildberries подтвердили возгорание своего склада. Также там сообщили, что были вынуждены провести эвакуацию сотрудников. На данный момент экстренные службы РФ и СМИ не сообщали о погибших или пострадавших.

Площадь склада, на котором возникло возгорание, составляет около 100 тыс. квадратных метров. При эвакуации сотрудников предприятия началась паника.

В МЧС РФ заявили, что по состоянию на 9:00 были вынуждены привлечь дополнительные силы для ликвидации пожара. В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работают 270 человек и 57 единиц техники.

Еще спустя час в РФ заявили, что склад, площадью 100 тыс. кв. метров почти полностью выгорел. Также известно, что на месте пожара безуспешно продолжают работать экстренные службы.

В МЧС России подтвердили, что количество людей, задействованных в ликвидации пожара, увеличили до 400. Также на место происшествия направили еще несколько десяткой единиц спецтехники.

Кроме того, на место пожара прибыли сотрудники "Роспотребнадзора" для отбора проб воздуха. Они собираются провести исследования для установления количества загрязняющих веществ в воздухе над Санкт-Петербургом.

Жители Санкт-Петербурга уже начали жаловатся в сети на едкий смог, который окутал многие районы города. В свою очередь в МЧС посоветовали россиянам не открывать окна и не выходить на улицу.

Напомним, в России количество пожаров в прошлом году увеличилось на 125%. Больше всего их было на заводах, складах и в ТРЦ, чаще всего горело в Московской области.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов на нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орловской области РФ, произошедшей 9 января, был разрушен резервуар с дизельным топливом, в результате чего произошел его разлив.

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