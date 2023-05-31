Атака дронов на Москву взбудоражила информпространство РФ, Путину пришлось 'маневрировать' – ISW

Атака беспилотников на столицу государства-террориста Москву, которая произошла 30 мая, вызвала неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве. В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин попытался преуменьшить значение этого нападения на город, чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которыми обладает РФ.

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К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там указали, что, комментируя атаку, глава Кремля продвигал многочисленные кремлевские шаблонные нарративы, направленные на сохранение внутренней поддержки российских военных действий и очернение Запада.

Кроме того, диктатор отметил, что, хотя московские системы ПВО "работали нормально", России все еще нужно "работать" над улучшением этих систем – заметна попытка упредить критику со стороны российских ультранационалистов, которые критикуют неэффективные российские системы ПВО в Москве, считают аналитики. Также по их мнению, прозвучавшие с его стороны обвинения Украины в угрозе дестабилизации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и использовании "грязных устройств" являются лживыми нарративами РФ, которые по умолчанию используются Кремлем во время военных неудач России.

Кроме того, в ISW отметили, что обсуждая атаку БПЛА на столицу РФ, депутат Мосдумы Андрей Медведев заявил, что украинские силы поспешно осуществили атаку беспилотника в рамках информационной операции с незначительным кинетическим эффектом. Некоторые российские военные блогеры использовали атаки дронов, чтобы раскритиковать вывод российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле 2022 года. А международный террорист Игорь Гиркин, в свою очередь, использовал удары по Рублевке для критики российской элиты, которая, по его утверждению, "никогда не думала о стране и никогда не будет".

При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал выговор Минобороны России и призвал российских чиновников действительно защищать Россию, а не "сидеть тихо", а глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил европейским странам, заявив, что, если они продолжат поставлять Украине оружие, им не хватит его для самозащиты, когда РФ "постучится в их двери".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая в Новой Москве заявили об атаке беспилотника, который врезался в многоэтажку, в результате чего прогремел взрыв и возникли "незначительные" повреждения. Позже звуки "бавовны" добрались до Подмосковья и самой столицы – комментируя дым над жилыми кварталами, пропагандисты утверждали, что ПВО сбила около десятка БПЛА;

– Путин прокомментировал атаку дронов на Москву. По его словам, российская ПВО сработала "штатно и удовлетворительно", хотя "есть над чем работать".

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