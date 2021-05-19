Астрахань накрыло разрушительной пыльной бурей. Фото и видео российского "Сайлент Хилла"

Город Астрахань (РФ) в среду, 19 мая, накрыла сильная пыльная буря и ураган. Порывы ветра, которые достигали 15-20 м/с, повалили множество деревьев, а также линии электропередач, металлические конструкции и даже балкон жилого дома, обломки которого упали на мужчину. Последний остался жив.

Как передает "Подъем", парень как раз спускался по лестнице, когда на него посыпались сверху части балкона и окна. Пострадавшего госпитализировали.

"Пытались до него докричаться. Лестницу нашу сломало, прийти на помощь мы ему не могли. Помог мужчина, что по улице шел. Он отвел его на первый этаж нашего здания", – рассказали очевидцы инцидента.

Непогода накрыла город очень быстро, при чем оповещения о пыльной буре почти никто из местных жителей не получал, пишет punkt-a.info (чтобы посмотреть больше видео природного ЧП, доскролльте страницу до конца).

Во многих районах города из-за стихии произошло аварийное отключение воды и электричества. Кроме того, движение было заблокировано, машины стали в огромных пробках. Подобной пыльной бури местные жители не помнят, передает kaspyinfo.ru.

Накануне мощнейшая пыльная буря с ураганным ветром накрыла Казахстан, Алтайский край и Омскую область России. Предполагается, что буря может двигаться в сторону Волгограда.

Портал kaspyinfo.ru пишет, что улицы города быстро опустели, а водители попали в пробки в условиях минимальной видимости.

Ночью, по данным МЧС, ветер в регионе может еще усилиться. В социальных сетях происшествие называли "концом света" и "Сайлент Хиллом".

Предлагаем посмотреть видео природного явления и его последствий:

Астрахань сегодня из-за песчаной бури превратилась в Марс. Одного из жителей города снесло с балкона, его увезли на скорой. pic.twitter.com/ufLCnav68b — "Все знанья мира, что пошли мне впрок (@pure_fruit) May 19, 2021

Как писал OBOZREVATEL, ранее доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий предупреждал, что до 20 мая возможны умеренные магнитные бури мощностью 3-4 балла. Они связаны с наличием на Солнце двух активных областей.