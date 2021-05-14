Магнитные бури в мае: ученый предупредил о непростой неделе с солнечными 'бомбами'

В период с 13 до 20 мая возможны умеренные магнитные бури мощностью 3-4 балла. Они связаны с наличием на Солнце двух активных областей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий. "Сейчас на Солнце есть две активные области, одна из них, №2822, дает солнечные вспышки. Эта область сейчас в центре солнечного диска, и еще около 7-8 дней она будет на видимой полусфере Солнца", – сообщил он.

Ученый рассказал, что мощная магнитная буря произошла в среду, 12 мая. "Во второй половине дня была кратковременная магнитная буря, 7 баллов по 9-балльной шкале, связанная со вспышками на Солнце небольшой мощности, балла С. Она длилась 6 часов".

По его словам, буря 12 мая была самой мощной. Однако в течение ближайшей недели прогнозируются менее мощные, умеренные магнитные бури на уровне 3-4 баллов, когда группа пятен на Солнце будет "обстреливать" Землю.

Ученый объяснил этот механизм так: "Солнце вращается вокруг своей оси с периодом 25 земных суток, но поскольку Земля по своей орбите движется в ту же сторону, что и Солнце, нам кажется, что Солнце обращается за 27 суток. Таким образом, если на Солнце есть группа пятен, мы видим ее в течение 13,5 суток, то есть почти 2 недель". Он добавил, что группа пятен, о которой идет речь, уже прошла половину пути, а следовательно, исчезнет с поля зрения землян через неделю.

В то же время Лозицкий добавил, что вспышка на Солнце не является обязательным предвестником магнитной бури, поскольку все зависит от направления движения. "Солнечная вспышка может дать выброс в сторону, и тогда эта "бомба"пролетит мимо нас, и магнитной бури на Земле не будет".

Ученый отметил, что прогнозирование магнитных бурь, прежде всего, мощных, невозможно, поскольку их возникновение зависит от непредвиденных обстоятельств. "Мы не знаем, когда будет вспышка. Это спорадический, спонтанный процесс. Можно предположить только магнитные бури, связанные с секторной структурой межпланетного магнитного поля, но они более слабые", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца спрогнозировали вспышки в период с 12 по 20 мая. Ученые ожидают их мощность на уровне 4-6 баллов.