Российская армия испытывает дефицит боевых танков. И одинокая единица 80-летнего Т-34 из музея на параде в Москве 9 мая тому доказательство.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦБК).Отмечается, что в этом году на параде в РФ повторилась прошлогодняя тенденция – на мероприятии не было ни одного танка, кроме Т-34. А вся другая техника, участвовавшая в параде, была колесная, а не гусеничная.

В сообщении ЦСК также говорится, что по состоянию на 9 мая общее количество визуально задокументированных потерь (от реальных всегда отличающихся в меньшую сторону) российских танков достигло 3000 единиц. То есть в среднем за каждый из 806 дней полномасштабного вторжения украинцы уничтожали по 3,72 танка.

"Какое же эпическое поражение самопровозглашенной военной сверхдержавы", – прокомментировал аналитик Якуб Яновский и предоставил full list по типам пораженных российских танков: Т-54/55 - 8; Т-62 - 136; Т-64 - 92; Т-72 - 1441; Т-80 - 840; Т-90 - 136; неустановленные - 347.

В список входят уничтоженные (2001), поврежденные (156), брошенные (329) и трофейные машины (514). Общие потери России в Украине уже перевалили за 15 000 единиц техники. Поэтому одинокий Т-34 на параде победы уже второй год выглядит действительно символично.

Напомним, 9 мая в России устроили очередной парад "победобеседания" до 9 мая, когда страна-агрессор празднует день победы во Второй мировой войне. В этот день на поклон к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, ведущему сегодня кровопролитную войну в Европе, приехали лидеры шести стран, а также один премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая российский диктатор Путин пожаловался на Запад. Он также в очередной раз пригрозил цивилизованному миру стратегическими силами РФ, находящимися в боевой готовности.

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