Российский диктатор Владимир Путин в ходе выступления на параде 9 мая в Москве цинично сравнил ветеранов Второй мировой войны и захватчиков, которые сейчас воюют против Украины. Главарь Кремля выдал, что оба этих поколения проявили "героизм".

Также диктатор в очередной раз пригрозил цивилизованному миру стратегическими силами РФ, которые находятся в боевой готовности. Выступление Путина на Красной площади транслировали пропагандистские росСМИ.

Уже традиционно выступление главного военного преступника России состояло из голословных обвинений в адрес Запада и намеками на готовность применить стратегическое ядерное оружие. Путин пожаловался, что западные страны якобы строят "колониальную политику на лицемерии и лжи".

"Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов – это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной вражды, по сдерживанию независимых центров мирового развития", – выдал военный преступник.

В очередной раз диктатор заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, однако сам пригрозил, что стратегические силы РФ всегда в боевой готовности. В то же время военный преступник цинично соврал, что страна-террорист Россия якобы "делает все, чтобы не допустить глобального столкновения".

Также в своем обращении Путин упомянул российских оккупантов, которые вторглись в Украину, убивают мирных жителей и стирают населенные пункты с лица земли. Диктатор цинично сравнил захватчиков с ветеранами Второй мировой войны, которые дали отпор нацистам в 40-х годах прошлого века.

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