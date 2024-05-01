Агенты "Атеш" разведали нефтебазу в Ростове и намекнули на "бавовну". Фото и видео

В Ростове-на-Дону (РФ) партизаны разведали фактическое местонахождение вражеской нефтебазы, а также схему поставок нефтепродуктов на объект. Эта база снабжает российские оккупационные войска, воюющие против Украины.

Фото и видео объекта в среду, 1 мая, поделился Telegram-канал "Атеш". Движение сопротивления также обнародовало координаты: 47.24731909851737, 39.58330827466628.

Агент, который собирал информацию, заметил, что территория охраняется большим количеством сотрудников.

"По всему периметру установлены камеры дневного и ночного видения. Были зафиксированы все номера машин работников и переданы специалистам для обработки", – рассказало партизанское объединение.

В "Атеш" намекнули, что этой нефтебазе страны-агрессора не помешает встреча с "бавовной".

"Данная база снабжает российские войска, воюющие против Украины. Поражение этого военного объекта будет иметь значительное влияние на ход российского наступления!" – подчеркнули партизаны.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 1 мая на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе раздались взрывы. Очередное энергетическое предприятие государства-агрессора атаковали дроны. После попадания на НПЗ вспыхнул мощный пожар: горела установка первичной переработки нефти.

– 30 апреля издание Politico констатировало, что в результате украинских атак на НПЗ Россия сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.

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