Партизаны 'Атеш' показали место строительства подлодок в Санкт-Петербурге. Фото

На месте строительства подлодок в российском Санкт-Петербурге побывало движение украинских партизан "Атеш". В частности, партизаны разведали судостроительный завод "Адмиралтейские верфи".

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Как отметили в "Атеш", украинские агенты продолжают наблюдение и оперативно передают всю разведанную информацию. Так что удивляться новым налетам беспилотников на Санкт-Петербург не стоит, подчеркнули партизаны.

"Сейчас здесь производятся подлодки проектов 636 "Варшавянка" и 677 "Лада" и другие военные суда. Агент обнаружил несколько секций верфей под усиленной охраной, вероятно, связанных с разработкой новых засекреченных судов, использующих передовые технологии скрытности и оружия", – отметили в "Атеш".

Более того, "несмотря на санкции, на территории завода ведутся работы по модернизации и расширению производственных мощностей", добавили партизаны и показали соответствующие фото.

"Адмиралтейские верфи" считаются старейшими и наибольшими верфями РФ. Строительная инфраструктура предприятия позволяет принимать суда дедвейтом до 70 000 тонн, 250 метров в длину и 35 метров в ширину. Военная продукция включает военные корабли, в том числе неатомные подлодки.

Если в советские времена здесь строили первый в мире атомный ледокол, а затем уникальные опытные и глубоководные аппараты и танкеры разных типов, то теперь предприятие специализируется на строительстве дизельных подлодок проекта 636 "Варшавянка" и проекта 677 "Лада".

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" обнаружили подпольную станцию обслуживания техники российских захватчиков в оккупированном Севастополе. Свои "Уралы" и "КамАЗы" оккупанты ремонтируют на станции по улице Шаблина 19.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму украинские партизаны нашли местонахождение вражеской установки ЗРК "Тор М2КМ" в Севастополе. Свою технику военнослужащие подразделения ПВО противника поставили у береговой линии на возвышении недалеко от пляжа.

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