'Абсолютно новая ситуация': бывший спичрайтер Путина указал на важный 'перелом' в России

В последние предвоенные годы в России не наблюдалось никакой безоговорочной поддержки властей со стороны народа, а оппозиционность превратилась в мейнстрим. Чтобы заморозить этот тренд, российский диктатор Владимир Путин и придумал свою "СВО".

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Однако ему удалось это лишь на короткое время, сейчас же "заморозка отпускает и оппозиционность оттаивает", в России случился "перелом" и абсолютно новая ситуация. Такое мнение высказал спичрайтер Путина в 2008-2010 годах Аббас Галлямов в авторской колонке на telegra.ph.

Он подчеркнул, что сегодня безоговорочное лидерство диктатора заметно лишь в группах пенсионеров. А вот представители среднего возраста и молодежь относятся к президенту скорее негативно. Последние, по словам Галлямова, для Путина практически потерянная аудитория.

"А еще совершенно новая для России ситуация, когда готовность говорить о своем недовольстве режимом провинция демонстрирует более открыто, чем столица", – продолжил экс-спичрайтер диктатора.

Он пояснил, что всегда склонные к антиправительственным смутам москвичи сегодня напуганы репрессиями и свое негативное отношение к властям высказывают аккуратно. Однако люди в глубинке, видимо, считают себя "в своем праве".

"Впрочем, про последнее уверенно говорить пока не буду, я с этим трендом столкнулся впервые, и за ним требуется понаблюдать", – отметил Галлямов.

"В любом случае ничего даже отдаленно напоминающего "единение", о котором с утра до вечера говорит Путин, не наблюдается даже близко. Налицо не "единение", а предреволюционные "разброд и шатания", – подытожил бывший спичрайтер Путина.

Напомним, как отметили в американском Институте изучения войны, после попытки военного переворота в России Путин стоит перед выбором: взять под защиту минобороны или сохранить свою поддержку среди "военкоров", критикующих МО. В среде Z-блогеров прокатилась новая волна недовольства. Они обвинили военное руководство во лжи о "разгроме украинских сил" на левобережье Херсонщины 1 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин после мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина внезапно "пошел в народ" – 28 июня он посетил Дагестан, где якобы пообщался с местными жителями. Это идет вразрез с его параноидальным страхом за собственную безопасность, из-за которого он пытается держать дистанцию даже с мировыми лидерами;

– в день мятежа, который устроил в РФ Пригожин, 24 июня, Путин наблюдал в Санкт-Петербурге за праздником "Алые паруса" на яхте миллиардера Юрия Ковальчука. При этом ранее в Кремле говорили, что российский президент не поедет на мероприятие.

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