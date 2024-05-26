А что случилось? РФ второй раз подряд отменила проведение танкового биатлона

В России второй год подряд отменяют проведение распиаренных пропагандой РФ "Армейских международных игр". В рамках этого мероприятия проходил так называемый "танковый биатлон", на котором активно пиарился экс-министр обороны, а ныне секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу.

На сообщение о намерениях отменить мероприятие обратил внимание портал Defense Express, также напомнивший о курьезах, неизменно сопровождавших проведение "танкового биатлона". Издание считает, что причиной решения могут быть большие потери российской бронетехники в Украине.

"Российские пропагандистские СМИ сообщают, что РФ в этом году откажется от проведения так называемых "Армейских международных игр", в рамках которых также должен пройти так называемый "танковый биатлон". В то же время как отмечается на "официальном" сайте танкового биатлона, то" чемпионат мира по танковому биатлону" должен пройти на комплексе "Алабино" с 12 по 26 августа в рамках армейских международных игр "АрМИ-2024". "Возможна отмена и перенос", — отмечается на сайте биатлона", – говорится в материале.

В Defense Express напомнили, что "танковый биатлон" в государстве-агрессоре отменяют уже второй год подряд. В прошлом году, в 2023-м, отказ от проведения мероприятия сопровождали обещанием каждые два года проводить "Армейские международные игры", в программу которых будет включен "танковый биатлон".

Однако в этом году россияне решили отказаться от них.

"Одной из причин такого решения можно считать масштабные потери рашистов в бронетехнике с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Так, как фиксирует портал Oryx, всего оккупанты потеряли как минимум 3054 танка, из которых уничтожено – 2047 единиц", – пояснили вероятны мотивы отказа от проведения пиар-мероприятия в Defense Express.

Авторы материала также решили напомнить о курьезах, неизменно сопровождающих это мероприятие.

В частности, в 2020 году лучшие с точки зрения командования российской армии танковые экипажи продемонстрировали феерические промахи управляемыми ракетами.

А в 2022 году экипаж российской БМП "Бумеранг" показал "высший класс", провалив бой со стационарными целями.

Напомним, накануне, 25 мая, украинские воины на линии фронта уничтожили еще 12 российских танков. Только эта бронетехника за время полномасштабного вторжения РФ уничтожена, по данным Генштаба, уже 7662 единиц.

Кроме того, уничтожено 14 803 боевых бронированных машин, включая 17, которые украинские воины испепелили накануне.