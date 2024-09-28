'52 страны воюют против нас': в России после планов 'взять Киев' за три дня советуют россиянам из приграничья готовиться к эвакуации. Видео

Кремлевские пропагандисты, которые мечтали "взять Киев за три дня", жалуются на сложную ситуацию на фронте. Теперь они призывают жителей приграничных областей России собирать вещи и эвакуироваться.

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Также россиянам рассказали, что против РФ якобы воюют 52 страны. Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра".

Пропагандист пожаловался, что российское население живет по принципу "никакой войны нет и никаких мобилизаций не надо". При этом россиян пугают крупным наступлением ВСУ уже в ближайшие месяцы.

"Не исключено, что противник займет даже крупные города, в том числе, под угрозой Курск и Белгород. Я настоятельно рекомендую прежде всего сложить документы, деньги, все самое необходимое в одну-две большие сумки, которые вы одним рывком засунете в машину", – заявил пропагандист.

Кроме того, россиян напугали абсурдными заявлениями, что "на Западе насилуют детей, а их кровь перерабатывают в наркотики".

"Сейчас на Западе масштабное увлечение – это зверски замученных насиловать детей, а их кровь с адреналином, который выделяется у жертвы при таких мучениях, перерабатывают в наркотики и употребляют массово элита их и население тоже. Какое будущее ждет детей на оккупированных территориях понятно, мужчин и женщин примерно тоже. Рынок органов в Европе сейчас расцвел", – выдал пропагандист.

Напомним, так называемые эксперты на российской фабрике пропаганды уже пришли к выводу, что у России нет возможностей для того, чтобы перестроить экономику на военные рельсы. Причем это транслируют наиболее рейтинговые каналы РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия, вероятно, задумала очередное военное преступление – с убийствами и расстрелами, как в Буче во время вторжения ее войск в Киевскую область в 2022 году. Вот только эти зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории, а именно в Курской области. А потом приписать все вроде бы Вооруженным силам Украины.

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