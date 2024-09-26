Даже так называемые "эксперты" на российской фабрике пропаганды уже пришли к выводу, что у России нет возможностей для того, чтобы перестроить экономику на военные рельсы. Причем это транслируют наиболее рейтинговые каналы РФ.

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В частности, проблемы с экономикой признают "эксперты" в студии у Соловьева. Более того, о проблемах говорит и сам скандально известный пропагандист.

К примеру, в последней телепередаче у Соловьева говорилось, что "партнеры" страны-агрессора не хотят помогать из-за санкций, а оборудования не хватает, и специалистов нет даже для того, чтобы украсть (!) западные технологии и повторить их в России.

Причем говорят это не "вражеские голоса", а рупоры Кремля.

Не менее красноречивы и оговорки "экспертов".

"Проблема в том, что мышление нужно перестраивать на варенье", – говорит одна из них. Но на канале, который как раз перерабатывает мозги россиян в варенье, такую оговорку даже не заметили.

Интересно, что сам Соловьев признает, что сегодня россияне не могут сами сделать совсем ничего. Даже на предложение ввести идустриализацию он ответил вопросом – завезти 700 тысяч американцев, чтобы они работали, потому что умеют?

"Производить мы не можем. Проблема очень проста: чтобы это сделать, нужны станки. А станков нет", – говорит он.

И ему, и его гостям даже в голову не приходит, что станки можно сделать самим. Нет – только украсть, говорят и сам Соловьев, и его "гости".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия, похоже, задумала очередное военное преступление – с убийствами и расстрелами, как в Буче во время вторжения ее войск в Киевскую область в 2022 году. Вот только эти зверства российские террористы планируют совершить на собственной территории, а именно в Курской области. А потом приписать все вроде бы Вооруженным силам Украины.

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