'48 часов – всем покинуть Харьков': Соловьев размечтался о 'поквартальном' сносе города. Видео

Рупор Кремля Владимир Соловьев призвал снести Харьков "поквартально", предложив горожанам 48 часов, чтобы оттуда уехать. Также пропагандист выразил непонимание, почему до сих пор стоит "нацистский город" Киев.

Новой партией "желчи" в адрес Украины он взорвался в эфире своей передачи на росТВ. Он заявил, что все "братья и сестры" россиян уже нашли способ пересечь границу и перебраться в РФ, все остальные украинцы, по его словам, – нацисты.

"Не должно быть иллюзий. 48 часов – всем оставить Харьков и поквартально сносить к чертовой матери. Не надо ничего говорить. Любые наши проявления понимания, братья, сестры… воспринимаются ими как слабость. Все наши уже здесь. Все, кто нам братья, уже здесь", – заявил Соловьев.

Таким образом он фактически призвал к массовому уничтожению не выехавших из страны украинцев.

"Объясните мне, почему вообще стоит Киев? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они захватили Лавру, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал – сначала память о ВОВ, потом в православии. Что еще они должны предать?" – грезил пропагандист.

Напомним, ранее Соловьев обвинил во лжи жителей Белгорода и Белгородской области, жалующихся на обстрелы и безразличие со стороны федеральных властей. Он даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там якобы все хорошо.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяемых блогерами, которые говорили: "Вот, федеральные власти забыли Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это ужас, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород погибает". Вся эта мерзкая истерика, которую сразу подхватывают "укронацистские" СМИ", – заявил Соловьев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Соловьев устроил истерику из-за масштабных военных учений НАТО по сценарию нападения армии РФ на территорию Альянса. Приспешник Кремля традиционно начал запугивать всех ядерным оружием.

– Соловьев попытался испугать россиян, что Запад начнет войну против России. По его словам, сейчас "они" якобы собирают военную мощь.

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