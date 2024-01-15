'Собирают военную мощь': пропагандист Соловьев попытался напугать россиян, что Запад начнет войну против России. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев попытался напугать россиян, что Запад начнет войну против России. По его словам, сейчас "они" якобы собирают военную мощь.

Видео дня

Такое заявление рупор Кремля сделал в эфире телепрограммы. Соответствующее видео опубликовал Центр противодействия дезинформации.

Да, Соловьев, как всегда, нагнетает ситуацию вокруг военной поддержки Украины, утверждая, что Запад якобы собирается вступить в войну с РФ.

"Они дадут все, что могут, Украине. Они все дадут. И года через 1,5 они раскочегарят свои заводы. И они соберут армию. И когда закончится нынешний этап, если понадобится, они и сами вступят в войну. Не надо никаких иллюзий", – сказал он.

Ранее Соловьев посетовал, что скучает по времени, когда украинские беспилотники не атаковали территорию страны-агрессора России. Рупор Кремля издал, что до полномасштабной русско-украинской войны "жизнь казалась тихой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!