Пожизненное заключение за донат на ВСУ: в России пытаются 'закрутить гайки' тем, кто переводит деньги в Украину

Против россиян открывают уголовные дела за перевод денег в поддержку Вооруженных сил Украины. Только за последнюю неделю ФСБ РФ отчиталась о двух таких задержаниях.

Видео дня

Об этом сообщает российское издание "Настоящее время". Российские силовики возбуждают дела по статье "государственная измена" (275 УК РФ), по которой может грозить до 20 лет лишения свободы.

Благодаря поправкам в Уголовный кодекс, которые нелегитимная Госдума РФ приняла весной 2023 года, наказание по этой статье может предусматриваться вплоть до пожизненного лишения свободы.

Российский юрист Евгений Смирнов отметил, что в настоящее время дел по статье о госизмене за перевод денег в Украину не очень много.

Отношение Кремля к переводу денег в Украину изменилось после начала полномасштабного вторжения. По словам Смирнова, после того как начались боевые действия, россияне начали массово жертвовать деньги украинским фондам и украинскому правительству.

"На это отреагировала генеральная прокуратура, заявив, что предоставление финансовой или иной помощи другому государству, направленному против безопасности РФ, будет расцениваться как государственная измена", – пояснил он.

После этого сотрудники ФСБ начали приходить с оперативно-розыскными мероприятиями в дома тех россиян, которые делали денежные переводы в Украину. Но в тот момент это было еще без возбуждения уголовных дел. Ситуация усугубилась летом 2022 года.

Информацию о переводах за границу ФСБ РФ получает от Росфинмониторинга.

Юристы рекомендуют россиянам, желающим финансово поддержать Украину, рассмотреть переводы в криптовалюте или пожертвование наличными. Также можно воспользоваться карточками иностранных банков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские силовики тайно устанавливают на телефонах украинцев шпионские программы. Они делают это при пересечении российской границы гражданами Украины.