Взрыв возле ТЦК в Павлограде: суд взял троих подозреваемых под стражу

В понедельник, 10 февраля, суд избрал меры пресечения для трех подозреваемых во взрыве возле админздания Павлоградского РТЦК и СП. Мужчин будут держать под стражей без альтернативы внесению залога.

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Об этом сообщили в Специализации прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. Правоохранители отмечают, что в настоящее время идет следствие.

"По ходатайству прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона трем гражданам, подозреваемым во взрывах возле админздания Павлоградского РТЦК и СП, избраны меры пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесению залога", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 февраля, возле здания РТЦК и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. В результате взрыва осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что за терактом стоят ГРУ РФ и ФСБ РФ. Враг прилагает большие усилия по подрыву мобилизации в Украине и вливанию в медийную часть с 2024 года.

Позже, 5 февраля, в Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде.

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