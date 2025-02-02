В Павлограде возле здания ТЦК раздался взрыв, есть пострадавший: подробности и фото

В воскресенье, 2 февраля, возле здания РТКЦ и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. Полиция работает на месте инцидента.

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Об этом сообщили правоохранители. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина.

"Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали правоохранители. Полицейские проводят соответствующие следственные действия. Детали впоследствии", - говорится в сообщении правоохранителей.

Следует добавить, что накануне, 1 февраля, вечером в Ровно возле здания ТЦК также прогремел взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, летом во Львовской области в городе Буск возле территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате был поврежден фасад и окна здания к счастью обошлось без пострадавших.

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