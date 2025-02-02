Операции со взрывами в ТЦК курируют российские спецслужбы – ЦПИ

В Украине уже второй день подряд возле территориальных центров комплектования происходят взрывы. Эти операции курируют российские спецслужбы.

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Такое мнение высказал глава ЦПИ Андрей Коваленко. Он также добавил, что большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть россияне вкладывают с 2024 года.

Операции против военных, а также с подрывами ТЦК курируют структуры игры РФ и ФСБ РФ. Параллельно с этим усиливается и продолжающаяся с 2022 года медийная кампания", – написал он.

Коваленко также добавил, что особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливанию в медийную часть (блоггеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года.

Кроме того, эту информацию в Telegram подтвердил известный активист и эксвоенный Евгений Карась. Также он написал, что, по его мнению, "сейчас пару суток будет больше взрывов и терактов возле ТЦК" и аргументировал, почему он так считает.

Вечером, 2 февраля, возле здания РТКЦ и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. Один человек получил ранения. Полиция работает на месте инцидента.

Накануне, 1 февраля, вечером в Ровно возле здания ТЦК также раздался взрыв. Один человек погиб и шесть были ранены. Подробности инцидента устанавливает полиция.

Как сообщал OBOZ.UA, летом во Львовской области в городе Буск возле территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся с места происшествия. В результате был поврежден фасад и окна здания к счастью обошлось без пострадавших.

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