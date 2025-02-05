Искали "легкие заработки": СБУ и Нацполиция задержали агентов РФ, взорвавших взрывчатку возле ТЦК в Павлограде. Фото

В Днепропетровской области задержали троих мужчин, работавших на Россию. Они по заказу вражеских спецслужб совершили теракт возле здания РТЦК в Павлограде.

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Операцию по задержанию, состоявшуюся 4 февраля, совместно провели Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции сообщили, что российские спецслужбы завербовали мужчин через мессенджер и обещали денежное вознаграждение за совершение преступления. Они получили инструкцию от куратора, как изготовить взрывчатку. Изготовив самодельное взрывное устройство, они взорвали его у определенного объекта 2 февраля.

4 февраля троих подозреваемых в теракте задержали по местам их проживания в Одесской области и в Днепре.

Как добавили в пресс-службе СБУ, таким образом спецслужбы РФ попытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим.

В агентурную группу РФ вошли трое мужчин в возрасте 21 и 22 лет, которые искали "легкие" заработки в Telegram-каналах. Там их дистанционно завербовали представители вражеских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

"По инструкции от куратора один из фигурантов – житель Павлограда – самостоятельно сделал СВП и спрятал его в тайнике у собственного дома", – сообщили в СБУ.

Подозреваемый начинил взрывчатку гвоздями и гайками, чтобы увеличить действие поражения во время детонации.

Двое других агентов приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Там они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК. Напротив объекта агенты РФ установили камеру видеонаблюдения, которая должна была зафиксировать "работу" и последствия теракта.

После этих действий вражеские спецслужбы удаленно активировать СВП с помощью звонка на мобильный телефон.

Задержание российских агентов произошло в их домах, где те "залегли на дно" и ждали "вознаграждения" от оккупантов. Обещанные деньги они не получили, но следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 2 февраля, возле здания РТЦК и СП в Павлограде (Днепропетровская область) произошел взрыв. В результате взрыва осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что за терактом стоят ГРУ РФ и ФСБ РФ. Враг прилагает большие усилия по подрыву мобилизации в Украине и вливанию в медийную часть с 2024 года.

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