'Война продолжается не только на фронте': СБУ и Нацполиция разоблачили полтысячи человек, готовивших теракты против ВСУ и ТЦК

Служба безопасности и Национальная полиция Украины установили 497 человек, которые, по данным следствия, совершали поджоги авто военных и готовили теракты со взрывчаткой у зданий ТЦК. Задержание происходит "по горячим следам", всех исполнителей удается разыскать.

Видео дня

Об этом 5 февраля сообщил первый заместитель главы СБУ Сергей Андрущенко во время совместного брифинга с начальником Нацполиции Иваном Выговским. По его словам, правоохранители установили 497 фигурантов, которые совершали поджоги авто Вооруженных сил Украины, объектов "Укрзалізниці", устанавливали самодельные взрывчатки, устраивая теракты против военных и полицейских.

"Задержание преступников происходит буквально "по горячим следам" в режиме 24/7. И пока нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года и по состоянию на сегодняшний день, СБУ совместно с Нацполицией установила уже 497 человек, которые совершали именно такие преступления", – сказал Андрущенко.

По его словам, сейчас СБУ делает все, чтобы сработать на опережение и раньше времени противодействовать разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора РФ.

В последнее время они активизировали попытки диверсий и терактов против ТЦК.

"Мы понимаем, что враг выбирает эти объекты не случайно. Ведь война продолжается не только на фронте. СБУ уничтожает врага не только на передовой, но и в тылу – мы разоблачаем вражеских агентов и предателей внутри нашей страны", – рассказал первый замглавы СБУ.

Он добавил: терактами против военных спецслужбы РФ пытаются дестабилизировать ситуацию, дискредитировать ТЦК, сорвать мобилизацию, посеять недоверие украинцев к Силам обороны.

Также агрессор прибег к новой тактике: дистанционному подрыву самодельной взрывчатки, когда лицо, его устанавливающее, еще находится рядом.

Таким образом оккупанты фактически ликвидируют исполнителя "втемную", чтобы убрать свидетеля преступления и не выплачивать обещанные деньги.

"Российские спецслужбы просто используют этих людей в своих целях в качестве расходного материала. ФСБшнику все равно, что будет с ними после выполненной задачи", – сказал Андрущенко.

Исполнителей для взрывов вербуют через мессенджеры и сообщества быстрого заработка.

Чаще "ведутся" молодежь или безработные, которым в дальнейшем сообщают локацию для совершения теракта и место хранения взрывчатки.

Самодельное взрывное устройство подготавливает другая группа агентов.

"Мы устанавливаем всю цепочку: от вербовки до подготовки преступления. Как правило, отрабатываем на предупреждение – задерживаем преступников, когда они достают взрывчатку из тайника", – рассказал чиновник СБУ.

Сергей Андрущенко подчеркнул, что взрывы зданий ТЦК и других объектов – это серьезные преступления, которые Уголовный кодекс классифицирует как террористический акт.

За них предусмотрено суровое наказание – 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Для противодействия вербовке СБУ в прошлом месяце запустила официальный чат-бот "Спали" ФСБешника" в Telegram.

Туда, а также на "горячую линию" СБУ можно сообщать о подозрительных контактах со стороны спецслужб России.

В настоящее время в чат-бот поступило почти 2,3 тыс. сообщений о попытках вербовки.

Напомним, глава Нацполиции Иван Выговский со своей стороны рассказал на брифинге, что теракты против работников ТЦК и правоохранителей являются частью целенаправленной атаки спецслужб РФ. Только с начала 2025 года зафиксировано девять таких преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Ривне возле ТЦК раздался взрыв, из-за чего один человек погиб и шестеро получили ранения. В СБУ информировали, что спецслужбы РФ заранее подготовили ликвидацию террориста как "лишнего" свидетеля.

В среду, 5 февраля, взрыв прогремел вблизи ТЦК и СП в Каменце-Подольском – один человек погиб, еще четыре человека получили ранения. Погибшим оказался мужчина, который принес вещи одному из военнослужащих. Среди раненых – два врача ВВК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!